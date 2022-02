Genç oyuncu sosyal medyadan seslendi: Yalvarırım vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın

Haberin Devamı

HAKKIMDAKİ GÖRÜŞLERİNİZİ BENİMLE PAYLAŞMAYIN'

"Rica ediyorum, yalvarıyorum hakkımdaki görüşlerinizi benimle paylaşmayın. Yüzlerce yorumun ağırlığını taşımak bana çok ağır geliyor."

YORUMLARDAN YORULDU

Bir dijital platformda yayınlanan ve büyük beğeni kazanan Bridgerton adlı diziyle kariyerinde önemli bir yol kat eden genç oyuncu Nicola Coughlan, takipçilerinden, fiziksel görünümüne dair yorumlarını kendisine iletmemelerini istedi. Dizide canlandırdığı Penelope Feathering karakteriyle hafızalarda yer eden 35 yaşındaki oyuncu, bir dönem fazla kilolarıyla konuşulmuştu. Görünüşe göre bu konuda hiç durmadan yapılan yorumlar, üstelik de bunların hatırı sayılır bir bölümünün sosyal medyadan direkt mesaj olarak kendisine gönderilmesi Nicola Coughlan'ı yordu.

TAKİPÇİLERİNE SESLENDİ

35 yaşındaki Nicola Coughlan, ayna önünde çektiği bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi ve takipçilerine de "yorumlarını kendilerine saklamaları" çağrısında bulundu. Oyuncu "Merhaba... Sadece bir şey... Eğer benim vücudum hakkında bir fikriniz varsa lütfen, lütfen bunu benimle paylaşmayın" diyerek başladığı mesajını şöyle sürdürdü: "İnsanların çoğunluğu kibar davranmaya, saldırgan olmamaya çalışıyor ama ben de gerçek yaşamın içinde bir insanım. Ve her gün direkt olarak bana gönderilen yüzlerce yorumun ağırlığını taşımak benim için zor oluyor. "

PAYLAŞIMINI YORUMA DA KAPATTI

Nicola Coughlan, takipçilerine "Eğer benimle ilgili bir fikriniz varsa, tamam. Televizyondayım ve insanların benim hakkımda düşündükleri ve söyleyecekleri vardır. Ama lütfen, size rica ediyorum, yalvarıyorum bunları bana direkt olarak göndermeyin." Genç oyuncu, New York'ta kaldığı otelde çektiği bir ayna pozuna yer verdiği bu paylaşımını "Her neyse... Bu benim New York'ta kaldığım otelde çektiğim bir pozum. Konuyla ilgili değil ama saçlarımdan memnun olduğum için paylaşmak istedim" diyerek bitirdi. Oyuncu, bu paylaşımına takipçilerinden yorum gelmesini de bu özelliği devre dışı bırakarak engel oldu.

Bu, Nicola Coughlan'ın fiziksel görünümüne dair aldığı eleştirilere karşı gösterdiği ilk tepki değil. Oyuncu, 2018 yılında da The Guardian gazetesi için, vücudu ile yeteneğinin ayrı tutulması gerektiğini belirten bir yazı kaleme almıştı. Bridgerton dizisiyle adını duyurduktan sonra geçen yıl bu yazıyı Twitter sayfasından bir kez daha paylaştı.

'VÜCUDUM HİKAYE ANLATIRKEN KULLANDIĞIM BİR ENSTRÜMAN'

Coughlan, "Oyuncuları fiziksel görüntüleriyle değil yetenekleriyle değerlendiremez miyiz?" mesajı eşliğinde bu makalesini paylaştı. Oyuncu, "Ayrıca kadın oyuncularla röportaj yaparken, hiç ilgisi olmayan bir zamanda kilolarını sormaya bir son verebilir miyiz?" diye yazdı. Nicola Coughlan "Kendisinin son dönemde giderek yükselen "bedensel olumlama" akımının bir temsilcisi olmadığının altını çizerek "Ben rolü gerektirdiğinde kilo alıp kilo verebilecek bir oyuncuyum" diye yazdı. Sonra da şu satırlara yer verdi: "Vücudum, hikaye anlatırken kullandığım bir enstrüman, kendimi tanımlamak için kullandığım bir araç değil."

'FAZLA KİLOLU KÜÇÜK KIZ' DEĞERLENDİRMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

2018 yılında kaleme aldığı makalede, bir eleştirmenin fiziksel görünümü hakkındaki satırlarına yanıt vermişti Nicola Coughlan. O dönemde The Prime of Miss Jean Brodie adlı oyunda rol alan Nicola Coughlan hakkında bir eleştirmen " fazla kilolu küçük kız" yorumunu yapmıştı. Oyuncu da buna karşı olarak "Eleştirmenler vücudumu yargılamak yerine sahne üzerindeki işimi değerlendirebilir mi?" diye sormuştu.

ALTIN KÜRE ÖDÜL TÖRENİNDE DE TARTIŞMA YARATMIŞTI

Coughlan'ın geçen yıl Altın Küre töreninde giydiği kıyafeti de tartışmaların odağında yer almıştı. Her ne kadar başta moda dünyası olmak üzere sinema ve TV'de 'mutlaka zayıflık' anlayışına karşı yükselen sesler son yıllarda çoğalsa da arada yine eski "zayıflık" baskısı ortaya çıktı. Nicola Coughlan töreni evinden izledi. Özel olarak hazırlanan genç oyuncu, sarı renkli bir gece elbisesi seçti. Üzerine de siyah bir hırka giydi. Altın Küre kıyafeti içinde çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

'DİZİDEKİ ŞİŞMAN KIZ' SÖZLERİNE TEPKİ

The Big Calf adlı podcast yayınının sunucusu Amanda Richards, Coughlan'ın görüntüsü hakkında çok eleştirilen bir yorum yaptı. Richards, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bridgerton dizisinden şişman kız, Altın Küre'de siyah hırka giymiş" diye yazdı. Amanda Richards "Ne kadar çekici ve tarz göründüğünüz fark etmez, eğer şişman bir kızsanız her zaman giymeyi düşündüğünüz siyah bir hırka olacaktır" diye devam etti. Onun, Nicola Coughlan'ın fiziksel görüntüsüne yönelik bu yorumu başta genç oyuncunun kendisi olmak üzere çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

'BENİM BİR ADIM VAR'

Nicola Coughlan, sosyal medya hesabı üzerinden Amanda Richards'a hırkayı, ünlü bir moda markasının da elbiselerle birlikte kullandığını hatırlatıp, bu hırkanın iyi göründüğüne inandığını ekledi. Coughlan ayrıca Richards'ın kendisinden "Bridgerton dizisinden şişman kız" diye söz etmesine de "Benim bir adım var" diye yanıt verdi.

1987 doğumlu İrlandalı oyuncu Nicola Coughlan, Oxford School of Drama ve Birmingham School of Acting'de eğitim gördü. Adını Derry Girls adlı dizideki Clare Devlin karakteriyle duyurdu. Bridgerton adlı dizideki rolüyle de kariyerinde önemli bir sıçrama gerçekleştirdi. 1. 55 cm boyundaki oyuncu 60 kilogram.

BU AKIMIN ÖNCÜLERİNDEN

Son yıllarda özellikle de moda alanında, gösteri dünyasının kadın yıldızları için dayanılmaz bir baskı haline gelen "zayıflık" anlayışına baş kaldıran çok sayıda isim çıktı ortaya. Üstelik bunların hatırı sayılır bir bölümü de genel geçer kuralları yıktı. Bunlar arasında en ünlüsü model Ashley Graham. Şu sıralar ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Graham, Sports Illustrated gibi her zaman zayıf modelleri kapağına taşıyan modelleri yerlerinden ederek tarihe bile geçti. Graham gösteri dünyasında her geçen yıl daha fazla destek bulan "bedensel pozitivizm " akımının öncülerinden biri olarak biliniyor.

BÜTÜN KAPILAR YÜZÜNE KAPANMIŞTI

Moda dünyasında kilolarına rağmen kendini kabul ettirenlerden biri de Iskra Lawrence. Yıllar boyunca kapısını çaldığı tüm ajanslar tarafından "önce zayıfla" denilerek geri çevrilen Lawrence, Instagram paylaşımları sayesinde dikkat çekti. Sonra da moda dünyasında istediği noktaya ulaştı. Kıvrımlı kadınlara yönelikm tasarımlar yapan markaların tanıtım yüzü oldu. Hatta kendisi de koleksiyonlar tasarlamaya başladı.

'HAYAT, KİLOLARI KAFAY TAKMAK İÇİN ÇOK KISA'

Kıvrımlı kadınları hiç önemsemediği için eleştiri oklarını üzerine çeken ünlü iç giyim firması Victoria's Secret da geçen yıl tanıtım yüzlerine "devrim" sayılacak isimleri kattı. Bunlardan biri de Candice Huffine idi. Kariyeri boyunca "büyük beden model" olarak anılan Huffine, geçen sene firmanın tanıtım yüzlerinden biri oldu. Hayat felsefesi olarak "Hayat, kilolara kafayı takmayı gerektirmeyecek kadar kısa" anlayışını belirleyen Candice Huffine, aslında kariyerinde hayal ettiği noktaya gelmek için çok uğraştı. Ama sonunda amacına ulaştı.

Nicola Coughlan'ın hayranları da Amanda Richards'a yanıt vermekte gecikmedi. Bir hayranı, Richards'ın bu paylaşımla dikkat çekmeye çalıştığını belirtti. Bir başkası da "Güzel görünüyorsun ve güzelsin" diye yanıt verdi. Bir takipçisi de "Nicola, sen kraliçesin ve harika görünüyorsun" diye yazdı. Coughlan'ın bir başka takipçisi de, bu kıyafetin vücudunu gizlemekten çok bir tercih olduğu görüşünü savundu. Amanda Richards bu tepkiler üzerine bu kez Instagram hesabından konuyla ilgili başka bir paylaşım yaptı. "Onun adı Nicola Coughlan, gardrobu ve tarzı, birçok zayıf meslektaşından daha güzel ve mesleğinin ilk önemli Hollywood şovunda siyah hırka giydi" diye yazdı. Bunun üzerine Richards da ona "Seninle aynı fikirdeyim ve bu bir tercihti" diye yanıt verdi.