Geçmişin acılarını sildi, doğaya kucak açtı… Eski halinden eser yok… Artık makyaj bile yapmıyor!

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Gösteri dünyasının en ünlü isimlerinden biri oldu ama yıllarca mutsuz evliliği, bu süreçte gördüğü şiddet ve ortalığa saçılan özel görüntüleriyle konuşuldu. İki çocuğunun babası olan eski kocası, rock yıldızı Tommy Lee’den dayak yedi.

Pamela Anderson'ı herkes Sahil güvenlik dizisindeki bu haliyle zihinlerine kazımıştı... Ünlü oyuncu tam 5 kez evlendi, iki çocuğu oldu ve yıllar boyu gündeme özel hayatındaki skandallar ve kalp kırıklıklarıyla geldi

Balayında çektikleri yatak odası görüntüleri internete düşüp elden ele dolaşınca da adeta hayatı karardı Pamela Anderson’ın. İki oğlunu büyüttü, giderek daha az filmde veya dizide oynadı, sık sık maddi sıkıntılar içine düştü.

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Akıllara hep partilerde eğlenen, giyimi kuşamı, saçı ve makyajı abartılı halleri kazınmıştı. Aslında yaşadığı üzüntüleri saklıyor, gerçek yüzünü dünyaya göstermek istemiyordu. En azından yıllar sonra böyle söyleyecekti.

Pamela Anderson'ın Tommy Lee'den iki oğlu oldu... Hatta Brandon Lee annesinin hayatını anltan belgeselin yapımcılığını üstlendi

Ünlü oyuncular Lily James ve Sebastian Stan, 2021’de Pamela Anderson ve Tommy Lee’yi canlandırdıkları Pam & Tommy'de oynadılar; yıllar sonra Pamela Anderson’ın adı bir kez daha manşetlere taşındı. Ama Pamela Anderson internete sızan seks kasedini anlatan bu yapımı izlemeyi reddetti.

Bu yılın başındaysa Anderson’la ilgili bir belgesel daha yayınlandı. Bu kez yapımcı koltuğunda ünlü yıldızın oğlu Brandon Lee vardı. Pamela, A Love Story (Pamela Bir Aşk hikayesi) ünlü oyuncunun yaşadıklarına gerçek bir ışık tuttu. Pamela Anderson bir de kendi kaleme aldığı “Love, Pamela” (Pamela’dan Sevgilerle) adında bir anı kitabı yayınladı.

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Yıllarca içinde biriktirdiklerini, üzüntülerini, aşklarını ve gösteri dünyasında hayatta kalma mücadelesini bu kitap ve belgeselde dünyayla paylaştı. 56 yaşındaki yıldız bu süreç boyunca kişisel arınmasını görüntüsüne de yansıttı ve giderek bambaşka birine dönüştü.

Ünlü oyuncu artık yer aldığı reklam kampanyalarında bile makyajsız, doğal haliyle kamera karşısına geçiyor

Paris moda Haftası’na katıldığında herkesi şaşkına çevirdi: Yıllardır onu bambaşka görmeye alışmış kalabalıkların karşısına sıfır makyajla, gösterişli olmayan elbiselerle, olduğu gibi çıktı. Anderson birkaç ay önce verdiği kararla artık hiç makyaj yapmayacağını açıklamıştı.

Anderson yıllar yılı abartılı giyim tarzı ve makyajı, vücut hatlarını öne çıkaran giyim tarzıyla bir cinsel obje haline gelmişti... Ünlü oyuncu hem bu halinden hem de acı dolu geçmişinden sıyrılıp yeni bir hayata yelken açtı

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Doğayla iç içe yaşayan, Hollywood’un pırıltılı ama karmaşık hayatından uzaklaşan Pamela Anderson sosyal medya hesabından sürekli bu doğal yaşamın fotoğraflarını paylaşıyor. Bu yaşantısını anlatan bir reality şovla ekranlara da dönen Pamela Anderson rol aldığı bir reklam kampanyası için kamera karşısına da geçti.

Doğal içerikli, vegan bir çamaşır deterjanının reklamında oynayan ünlü yıldız kamera karşısına geçerken bile makyaj yapmadı. Üzerine basit beyaz bir elbise giyen, imzası haline gelen uzun sarı saçlarını dağınık topuz yapan Pamela Anderson, yemyeşil bahçelerde çamaşır astı, doğanın içindeki yaşantısından kesitleri paylaştı.

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Reklam çekimleri Anderson’ın memleketi Vancouver’daki, deniz kıyısında bulunan masal gibi evinde yapıldı. Burada köpeğiyle birlikte sakin ve huzurlu bir hayat yaşayan ünlü oyuncu güne sert bir kahve ve meditasyonla başladığını, çamaşır gibi ev işlerini de hiç gocunmadan büyük bir keyifle yaptığını anlattı. Pamela Anderson yıllar boyu unutmaya çalıştığı geçmişi, izlemeyi reddettiği filmle gündeme gelince çok zor günler geçirmişti.

Pamela Anderson birkaç ay önce Paris'te makyajsız haliyle ortaya çıkınca adından çok söz ettirdi... Herkes onun yaşadığı hayat yüzünden çok yıprandığını söylese de artık makyaj yapmayacağını açıklayan yıldız isim özgürleştiğini ve çok mutlu olduğunu söylüyordu

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"Hayatta kalabilmek için o çalıntı kaseti hayatımdan çıkardım ve şimdi her şey yeniden ortaya çıktığı için kendimi çok kötü, hastalanmışım gibi hissediyorum" demişti ünlü oyuncu.