Geçirdiği hastalık hayatını mahvetti… Ünlü şarkıcı çocuklarına yemek bile yapamayacak hale geldi

Haberin Devamı

Bu sözler S Club grubuyla adını duyuran ünlü şarkıcı Hannah Spearritt’e ait. Bir süredir yaşadığı otoimmün hastalık nedeniyle sağlığı giderek bozulan Hannah Spearritt, geçirdiği en zor yılı yaşadığını, sağlık sorunları yüzünden hayatının uyanamadığı bir kâbusa döndüğünü anlattı.

42 yaşındaki ünlü şarkıcı, nisan ayında S Club’tan grup arkadaşı ve aynı zamanda da bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı eski sevgilisi Paul Cattermole'un trajik ölümü nedeniyle 'travmatik' bir yıl geçirdiğini söyledi.

Hannah Spearritt, bu kaybın ardından S Club'ın turnesinden ayrıldı ve Paul'ün ölümünden sonra kendisi için her şeyin değiştiğini söyledi. Grupla çıktığı turneden ayrılmak zorunda kalan şarkıcı kendisini felçliymişçesine hareketsiz bırakan, korkunç panik atak krizleri geçirmeye başladığını açıkladı.

Haberin Devamı

"Vücudum başıma gelen üzücü şeylerle başa çıkamıyordu” diyen Spearritt, bağışıklık sistemini baskılayan ve onu neredeyse sakat bırakan bu hastalığın ilk belirtilerinin 2013’te göğüslerini büyüttüğü operasyondan sonra ortaya çıktığını itiraf etti.

Arka arkaya düşük yapan ve bir de büyük kayıp yaşayan Hannah Spearritt'in bağışıklık sistemi tamamen çöktü: Ünlü şarkıcı basit gündelik işleri bile artık yapamadığını itiraf etti

Hannah Spearritt, kronik yorgunluk, beyin sisi ve baş dönmesi gibi semptomlara neden olan otoimmün bir hastalığın benzer semptomları ilk kez 2013 yılında göğüs implantı yaptırdıktan sonra yaşadığını söyledi.

İki çocuğu olan Spearritt, eşi Adam Thomas ile birlikte ailelerini büyütmek istemiş ancak 2022’de iki kez hamile kalıp ikisinde de düşük yapmıştı. Bu düşüklerini yol açtığı üzüntü de ünlü şarkıcının durumunu kötüleştirdi.

İki çocuğu olan ünlü şarkıcı onlara yemek yapmakta bile zorlandığını söyledi

Haberin Devamı

Hannah Spearritt, Hello dergisine verdiği röportajda “Ne kadar kötüleştiğimi fark ettiğimi sanmıyorum çünkü bu çok yavaş oldu, hiç enerjim yoktu ve trene binemiyor ya da çocuklarıma yemek pişiremiyordum bile” dedi.

90'lı yılların başından beri şarkı söyleyen ünlü isim İngiliz televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Eastenders'da da oynamıştı

Ünlü şarkıcının hastalığı ve fiziksel olarak çöküşüyle birlikte ruh sağlığı da bozuldu. “Ben her zaman fiziksel ve sportif bir insan oldum, ancak iyileştiğinizde ve sevdiğiniz şeyleri tekrar yapabildiğinizde sağlığınızın aslında ne kadar kötü olduğunu anlıyorsunuz” diyor.

Haberin Devamı

Hannah Spearritt, bozulan sağlığının dört ve iki yaşındaki çocuklarını da çok etkilediğini çünkü onlarla hiçbir şey yapacak enerjisi kalmadığını itiraf etti. Hastalığına rağmen mesleğinde geri kalmak istemeyen ünlü şarkıcı çok izlenen Dancing On Ice adındaki dans yarışmasına katılacak.

Ünlü şarkıcı hem uzun yıllar büyük bir aşk yaşadığı hem de aynı grupta şarkı söylediği Paul Cattermole''u geç yaşta trajik şekilde kaybedince toparlanamadı

Ünlü şarkıcı gösteri dünyasının ünlü yıldızlarının profesyonel eğitmenler eşliğinde hünerlerini sergileyip birinci seçilmeye çalıştığı yarışma için bir doktorla hazırlık yapıyor. Durumunun stabilize edilmesine yardımcı olmak için kendi kanından elde edilen bir serum kullandığını söyleyen Spearritt, burada elde edeceği başarıyla ruh halini düzeltip fiziksel sıkıntılarını da azaltabilmeyi umuyor.