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Haber Giriş: 01.06.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Gazal “Keremcem’in ünlü olduğunu bilmiyordum”

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Gazal “Keremcem’in ünlü olduğunu bilmiyordum”
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Ünlü şarkıcı Keremcem, Number1 Türk Fm ve instagram ortak yayınında Kadir Çetin’in sunduğu Evden eve programına konuk oldu.

Keremcem, sevgilisi Gazal ile çok iyi bir ilişkisinin olduğunu belirterek" Gazal hayatı benim için yeniden anlamlandıran birisi. Şu an çok güzel gidiyor her şey. 1.5 yıldır birlikteyiz. Evlenme meraklısı biri de değil. Hayat planlar yaparken başına gelenlerdir. Göreceğiz" dedi.

Yayına misafir olan Gazal ise " Keremcem’i tanımıyordum tanıştıktan sonra şarkıcı ve ünlü olduğunu öğrendim.” dedi.

Gazal “Keremcem’in ünlü olduğunu bilmiyordum”



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