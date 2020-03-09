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Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti

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Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max Von Sydow hayatını kaybetti
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100'den fazla film ve dizide rol alan ünlü aktör Max Von Sydow 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sydow'un ailesi bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Von Sydow; Kült korku filmi Şeytan, Hannah ve Kız Kardeşleri, Azınlık Raporu ve Zindan Adası gibi birçok başyapıtta rol almıştı.

Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü aktör, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisindeki mistik 3 gözlü kuzgun rolüyle de efsane yaratmıştı

 

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