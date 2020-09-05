Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne gazetecilere küfretti
Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne önceki akşam İstinyePark’taydı.
Futbolcu, kız arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Diagne, gazetecileri fark edince AVM’nin güvenliğine görüntülenmek istemediğini belirtti.
Güvenlik ekibi, “Maalesef yönetim olarak bir futbolcuyu görüntülemenize izin vermeyiz. Sizi dışarıya alalım” diyerek gazetecileri uzaklaştırdı.
Bu sırada Diagne, gazetecilere küfretti. Futbolcunun kız arkadaşı ise yüzünü kapatmaya çalıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle