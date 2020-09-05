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Haber Giriş: 05.09.2020 - 09:21 | Son Güncelleme:

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne gazetecilere küfretti

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne gazetecilere küfretti
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Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne önceki akşam İstinyePark’taydı.

Futbolcu, kız arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Diagne, gazetecileri fark edince AVM’nin güvenliğine görüntülenmek istemediğini belirtti.

Güvenlik ekibi, “Maalesef yönetim olarak bir futbolcuyu görüntülemenize izin vermeyiz. Sizi dışarıya alalım” diyerek gazetecileri uzaklaştırdı.

Bu sırada Diagne, gazetecilere küfretti. Futbolcunun kız arkadaşı ise yüzünü kapatmaya çalıştı.

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne gazetecilere küfretti


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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