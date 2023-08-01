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Galatasaray'ın 'Aşkın Olayım' klibi olay yarattı... Onur Özdemir'den önce tepki sonra özür

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#Simge Sağın#İcardi#Onurr
Galatasarayın Aşkın Olayım klibi olay yarattı... Onur Özdemirden önce tepki sonra özür
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 08:41

Galatasaray’ın Icardi’nin dönüşünü duyurmak için hazırladığı klip olay yarattı. Klipte kullanılan “Aşkın Olayım” şarkısı için kendisinden izin alınmadığını söyleyen Onurr, tepkiler üzerine özür diledi: “Birazcık kıymet görmek istiyoruz, sadece bu.”

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ÖNCE ‘İZNİM YOK’ DEDİ

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile sözleşme yenilediğini özel bir kliple duyurdu. Klipte Icardi ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısı kullanıldı. Şarkının bestecisi Onurr (Onur Özdemir) kendisinden izin alınmadığı için tepki gösterdi: “İzinsiz, habersiz, böyle işlere kalkışıyorsunuz; ah alıyorsunuz. Tertemiz başlamak varken niye böyle hırsızca dönüyor bu işler bu ülkede? Benim iznim yok Galatasaray!”

Galatasarayın Aşkın Olayım klibi olay yarattı... Onur Özdemirden önce tepki sonra özür

Simge ve Onurr, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi ile bir araya gelmişti.

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GERİ ADIM ATTI: ‘BANA YAKIŞMAZ’

Kısa süre sonra o paylaşımı kaldıran Onurr, yeni bir açıklama yayınlayarak özür diledi: “Arkadaşlar ben her yerde şarkı taraftarındır demiştim. Yönetime sinirlenmem de, kimsenin benimle iletişime geçmemesiyle alakalıydı. Birazcık kıymet görmek istiyoruz, sadece bu. Olay bir telif mevzusuyken bambaşka yerlere çekildi. En başta kalp kırmak bana yakışmaz, o yüzden tüm camiadan ve taraftarlardan özür diliyorum.”

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Simge’den hoş geldin

Simge, önceki akşam Denizli’nin Tavas ilçesinde konser verdi. Şarkıcı, daha önce Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldiği Mauro Icardi’ye sahneden “Hoş geldin” diye seslendi:

 “Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece ‘Aşkın Olayım’ı değil, ‘Öpücem’i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir. Şarkılar şifadır, mutluluktur.”

Galatasarayın Aşkın Olayım klibi olay yarattı... Onur Özdemirden önce tepki sonra özür

Wanda da geldi

Mauro Icardi’nin anlaşması, eşi ve menajeri Wanda Nara’nın sağlık sorunları nedeniyle gecikmişti. Lösemi olduğu öne sürülen, ancak haberleri yalanlayarak hastalığını gizli tutmayı tercih ettiğini açıklayan Wanda Nara, İstanbul’a eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi

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#Simge Sağın#İcardi#Onurr

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