Galatasaray'ın 'Aşkın Olayım' klibi olay yarattı... Onur Özdemir'den önce tepki sonra özür

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ÖNCE ‘İZNİM YOK’ DEDİ

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile sözleşme yenilediğini özel bir kliple duyurdu. Klipte Icardi ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısı kullanıldı. Şarkının bestecisi Onurr (Onur Özdemir) kendisinden izin alınmadığı için tepki gösterdi: “İzinsiz, habersiz, böyle işlere kalkışıyorsunuz; ah alıyorsunuz. Tertemiz başlamak varken niye böyle hırsızca dönüyor bu işler bu ülkede? Benim iznim yok Galatasaray!”

Gözden Kaçmasın Simge sahnede gözyaşlarına boğuldu Haberi görüntüle

Simge ve Onurr, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi ile bir araya gelmişti.

GERİ ADIM ATTI: ‘BANA YAKIŞMAZ’

Kısa süre sonra o paylaşımı kaldıran Onurr, yeni bir açıklama yayınlayarak özür diledi: “Arkadaşlar ben her yerde şarkı taraftarındır demiştim. Yönetime sinirlenmem de, kimsenin benimle iletişime geçmemesiyle alakalıydı. Birazcık kıymet görmek istiyoruz, sadece bu. Olay bir telif mevzusuyken bambaşka yerlere çekildi. En başta kalp kırmak bana yakışmaz, o yüzden tüm camiadan ve taraftarlardan özür diliyorum.”

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Simge’den hoş geldin

Simge, önceki akşam Denizli’nin Tavas ilçesinde konser verdi. Şarkıcı, daha önce Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldiği Mauro Icardi’ye sahneden “Hoş geldin” diye seslendi:



“Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece ‘Aşkın Olayım’ı değil, ‘Öpücem’i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir. Şarkılar şifadır, mutluluktur.”

Wanda da geldi

Mauro Icardi’nin anlaşması, eşi ve menajeri Wanda Nara’nın sağlık sorunları nedeniyle gecikmişti. Lösemi olduğu öne sürülen, ancak haberleri yalanlayarak hastalığını gizli tutmayı tercih ettiğini açıklayan Wanda Nara, İstanbul’a eşi ve çocuklarıyla birlikte geldi