Funda Eryiğit ve Berkun Oya’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

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2 yıldır birlikte olan oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya’nın anne-baba olacağını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

İkili, düğün hazırlıkları yaparken Eryiğit’in hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçmuştu.

Şimdi hem bebeklerinin cinsiyetini hem de düğünle ilgili detayları öğrendim.

Çift, sadece yakın dostlarının katılacağı aile arasında küçük bir törenle dünyaevine girecekmiş.

Ev planları da minik bebeklerinin sürpriziyle biraz değişmiş. Galata’da oturan çift, büyüyecek aileleri için Beykoz’dan bahçeli, daha büyük bir ev almış.

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Şimdilerde tadilatta olan evin dekorasyonu biter bitmez önce taşınmayı, sonra da nikâh masasına oturmayı planlıyorlarmış.

Bu arada unutmadan söyleyeyim; Funda Eryiğit-Berkun Oya çiftinin bebeklerinin cinsiyeti erkekmiş.

Yağmur uçtu, Sarp kazandı

Ünlü futbol yıldızı Sabri Sarıoğlu, yılbaşı tatilini eşi Yağmur Sarıoğlu ve çocuklarıyla birlikte New York’ta geçirdi.

New York tatilinden fotoğraflar paylaşan pilot Yağmur Sarıoğlu, cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hızı çok seven, sık sık motosikleti ve spor otomobiliyle objektiflere takılan Yağmur Hanım, bungee jumping yaptığı anları paylaşarak takipçilerinin yüreğini ağzına getirdi!

Oğlu Sarp Sarıoğlu’nun, dünyanın en iyi satranç oyuncularıyla oynadığı maçtan da anlar paylaşan Yağmur Sarıoğlu, oğlunun satrancı kendisinden öğrendiğini söylemeyi de ihmal etmedi.

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Kosta Rika’ya gittiler

Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocukları Hakan ve Kerim Sabancı dünyayı keşfetmeyi seviyor.

Abi-kardeş, yılbaşı tatili için de yakın dostları Mert Aydın ve Metehan Özyer ile birlikte Kosta Rika’ya gitti.

Son yılların en popüler destinasyonlarından Kosta Rika’ya giden ekip, Panama’yı da ziyaret etti.

Dünyaca ünlü Panama Kanalı’nı da gezmeyi ihmal etmeyerek, ülkenin gece hayatının tadını çıkardılar.

Mert Aydın - Kerim Sabancı - Hakan Sabancı - Metehan Özyer

Yeni koleksiyona Paris’te tanıtım

Türkiye’nin dünya markalarından Les Benjamins, Amerikalı genç marka Market ile iş birliği yaptı.

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Les Benjamins’in kendisi gibi sokak stilinin yükselen markalarından olan Market’le hazırladığı koleksiyon, Paris Moda Haftası’nda beğeniye sunulacak.

Bünyamin Aydın’ın kurucusu olduğu Les Benjamins, Türk kilimlerinden ilhamla yarattığı desenleriyle büyük ilgi görüyor.

Marka, Market’le yaptığı iş birliğinde de yine Türk kilimlerinden ilham almış. Koleksiyon, 18-21 Ocak’ta modaseverlerle buluşacak.



