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Fotoğrafları çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu yemekte buluştu

#Uraz Kaygılaroğlu#Gamze Okutucu#Etiler
Fotoğrafları çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu yemekte buluştu
Sayit DURMAZ

Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu önceki gün Etiler Da Mario’dan çıkarken görüntülendi.

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Melis İşiten ile 2019 yılında ayrılan Uraz Kaygılaroğlu aylar önce menajer Gamze Okutucu ile birlikte birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Bu karenin üzerine çiftin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Fotoğrafları çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu yemekte buluştu

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İkili önceki gün Etiler Da Mario’dan çıkarken görüntülendi. Kaygılaroğlu, yakalandığı koronavirüsü hafif geçirdiğini anlattı: “Bol bol dinlendim. İlk bir-iki gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması çok zor bir durum.”

Fotoğrafları çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu yemekte buluştu



Gamze Okutucu ile Uraz Kaygılaroğlu aynı araca binip uzaklaştı.

 

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#Uraz Kaygılaroğlu#Gamze Okutucu#Etiler

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