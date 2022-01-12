Fotoğrafları çok konuşulmuştu... Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu yemekte buluştu

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Melis İşiten ile 2019 yılında ayrılan Uraz Kaygılaroğlu aylar önce menajer Gamze Okutucu ile birlikte birbirlerine sarılırken çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Bu karenin üzerine çiftin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.

Gözden Kaçmasın Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Gamze Okutucu aşk mı yaşıyor? Haberi görüntüle

İkili önceki gün Etiler Da Mario’dan çıkarken görüntülendi. Kaygılaroğlu, yakalandığı koronavirüsü hafif geçirdiğini anlattı: “Bol bol dinlendim. İlk bir-iki gün dışında zorlandığımı söyleyemem. Umarım kimse yakalanmaz. İnsanın çocuğuna temas dahi edemiyor olması çok zor bir durum.”

Gamze Okutucu ile Uraz Kaygılaroğlu aynı araca binip uzaklaştı.