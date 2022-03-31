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Fıs Fıs İsmail, Süleyman Yağcı geri adım attı: Kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum

#Süleyman Yağcı#Fıs Fıs İsmail#Çocuklar Duymasın

Çocuklar Duymasın’ın ‘Fıs Fıs İsmail’i Süleyman Yağcı ‘kadınlar tayt giymesin! Metroda, otobüste öpüşen birilerini görürsem uyarırım’ ifadeleriyle gündeme gelmişti. Açıklamalarıyla tepki çeken Yağcı özür diledi.

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Fıs Fıs İsmail karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Süleyman Yağcı geçtiğimiz gün bir programa katılmış ‘kadınların tayt giymesini doğru bulmuyorum. İğrenç’ sözleriyle tepki çekmişti.

Daha sonra söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Yağcı, 'Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.” şeklinde konuşmuştu.

Açıklamalıyla gündeme gelen Süleyman Yağcı büyük tepki çekmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine Süleyman Yağcı geri adım attı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Yağcı, söylediklerinin maksadını aştığını itiraf etti: 'Kelimem maksadını aştı ve bunun için de kırdığım bütün kalplerden özür diliyorum. Niyetim kötü değil! Niyetim; kardeşçe, dostça, sevgi dolu bir hayat yaşamak."

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SÜLEYMAN YAĞCI NE DEMİŞTİ?

Süleyman Yağcı geçtiğimiz gün bir programa katılmış ‘kadınların tayt giymesini doğru bulmuyorum. İğrenç’ sözleriyle tepki çekmişti.

“Bana ‘sapık’ diyenler asıl tehlikeli olan onlardır. Ben ‘adaplı şekilde giyinsin’ diyorum. Onlar ‘bırak daha açık giysinler, biraz daha bakalım’ diye düşünenler.”

“Bir şey için ‘çirkin’ demek beğenmemektir.”

“Ben ‘çirkin’ demedim. ‘Çirkin’ demek başka bir şey ‘iğrenç’ demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek kimse izlemek zorunda değil.”

“Pisten kastım giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması.”

“Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi.”

“İğrenç kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum.”

‘Kadınlara ‘iğrenç’ demiyorum ben ‘o tarza iğrenç’ diyorum. O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir”

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YANIMDA BİRİ ÖPÜŞSE UYARIRIM!

“Otobüste sevişen birilerini görsem onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür buna bir şey demem ama otobüste metro da sıkıştırıp öpüşürse buna müdahale ederim.”

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#Süleyman Yağcı#Fıs Fıs İsmail#Çocuklar Duymasın

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