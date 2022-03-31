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Burak Deniz aşkı oyuncu Deniz Işın'da buldu!

#Burak Deniz#Deniz Işın#Didem Soydan
Burak Deniz aşkı oyuncu Deniz Işında buldu
Behlül AYDIN

Burak Deniz, “Leyla ile Mecnun” dizisinin Leyla’sı Deniz Işın ile görüntülendi.

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BAŞ BAŞA 5 SAAT

Didem Soydan’dan ayrıldıktan sonra adı farklı isimlerle anılan Burak Deniz, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da buldu.

İkili önceki gün Etiler’deki Voi adlı mekandaydı. Mekanda 5 saat kalan Deniz ve Işın çıkışta taksi beklerken objektife yansıdı.

Burak Deniz aşkı oyuncu Deniz Işında buldu

“ARKADAŞIZ” DEDİ AMA

Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, “Hayatınızda kimse yok mu?” sorusuna “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını verdi.

Ancak mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamadı.

Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yasladı.

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Işın’ı Cihangir’e bırakan oyuncu, daha sonra Kuruçeşme’deki evine döndü.

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