Final yapan dizinin oyuncularına ayrılık zor geldi: O masada oturan hiç kimse rol yapmadı.. Herkes gerçekten ağladı

Aslında yıllar sonraki itirafına bakılırsa derdi ünlü olmak değildi... Düzenli bir işi ve geliri olsun istemişti.. Ama o dedektif karakteri ona dünya çapında şöhret kazandırdı. Sonra da gerisi geldi zaten... Diziler, sinema filmleri ve katlanan şöhret.

Son dönemde de tam 14 yıl boyunca rol aldığı bir dizi ve o dizinin ekrana vedasıyla gündeme geliyor bu ünlü oyuncu. Tek konu dizinin artık ekrana veda etmesi değil, ünlü oyuncunun bu karara gösterdiği tepki.

Dizinin final bölümü gözyaşları içinde yaklaşık bir buçuk ay önce çekildi ve o sayfa kapandı. Hatta ekrandan seyircisine bile veda etti dün gece. Ama ünlü oyuncu başta dizi kadrosunun söyleyecekleri bitmedi.

DİZİ KADROSU FİNAL BÖLÜMÜN ÇEKİMİNDEN SONRA YASA BÜRÜNDÜ

Konuyu baştan takip edenler ve hatta belki diziyi izleyenler Blue Bloods adlı polisiyeden söz ettiğimizi anladı. Tabii ki onun ana karakterini canlandıran Tom Selleck de hemen akıllarına düştü.

79 yaşındaki oyuncu bir süredir, dizinin çok izlenmesine rağmen kanalın final kararı vermesine yüksek sesle tepki gösteriyor. Bu konuda yeni bir röportajı da Blue Bloods da oğlunu canlandıran Donnie Wahlberg ile birlikte Variety dergisine verdi.

İkisi de Blue Bloods'ın final yapmasına ne kadar üzüldüklerini gizlemedi. Söylediklerine göre tek sorun da işlerine veda etmiş olmaları değildi üstelik. Yıllar içinde hem oyuncu kadrosu hem de kamera arkası ekip bir aile gibi olmuştu ve bu dostluğu kaybetmek de elbette üzücüydü.

Tom Selleck röportajda derdinin şöhret olmadığını bir kez daha tekrarladı. Başından beri dizinin final kararına neden bu kadar tepki gösterdiğini de "Hafife alındığımı hissettim" diye özetledi Selleck.

'ARAZİMDEN DEFOL' DİYEN HUYSUZ BİR İHTİYAR OLMAYACAĞIM'

Usta oyuncu "Büyük hayal kırıklığına uğradım... Son sekiz bölüm boyunca bu kadar başarılı olmasına ve iyi izlenmesine rağmen final yapacak olması hakkında konuşmak istemedim" diye konuştu.

Blue Bloods'ın hala iyi reyting aldığını ve buna rağmen neden final yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.

Selleck, "Arazimden defol diye bağıran huysuz bir ihtiyara dönüşmeyeceğim. Kin tutmaya inanmıyorum. Benim en büyük hayal kırıklığım en başından bu yana iyi performans göstermesine rağmen dizinin hafife alınmasıydı" diye sürdürdü sözlerini.

Bu konuda kendisinin duygularına gelirsek... "Tüm bunları çözmek uzun zaman alacak" diye anlattı bu durumu da ünlü oyuncu.

Aslında Tom Selleck, bugüne kadar bu konudaki karmaşık duygularını farklı şekillerde ifade etti. Önce eğer dizi biter ve çalışamazsa Magnum dizisinden kazandığı parayla satın aldığı California'daki çiftliğini kaybedeceğini ileri sürdü.

Sonra yakın dostları onun aslında parası olduğunu ama hala emekli olmaya ve işine veda etmeye hazır olmadığını ileri sürdü. Selleck de geçtiğimiz günlerde yıllar sonra yeniden bir western dizisinde oynamak istediğini ifade etti.

Donnie Wahlberg de Tom Selleck ile birlikte Variety dergisine verdiği röportajda özellikle de final bölümünün çekimiyle ilgili konuştu. Onun anlattığına göre final bölümünün çekiminde hiçbir şey gerçek gibi değildi.

Dizi kadrosunun final bölümü nedeniyle üzüntü içinde olduğu o anlarda ironik bir biçimde senaryo gereği bir cenaze söz konusuydu.

Senaro gereği akşam yemeğinde bir masanın etrafında toplanan tüm aile üyeleri gözyaşları içindeydi. Aslında zaten rolleri "ağlıyormuş gibi" yapmayı gerektiriyordu. Ama o masanın etrafında dökülen gözyaşları gerçekti... Çünkü bütün oyuncular final bölümü nedeniyle derin bir üzüntü içindeydi.

O onları hatırlayan Donnie Wahlberg, Blue Bloods dizisini "Büyülü bir şey" olarak tanımladı. Sonrasını da şöyle anlattı: "Bu kadar, bitti dediklerinde de hepimiz donup kaldık..." Bunları söylerken de gözleri doldu oyuncunun.

Wahlberg'in söylediğine göre o son sahnenin çekilmesinin ardından Tom Selleçk, bir anda aklına geliveren Edna St. Vincent Millay'ın Love Is Not All adlı şiirini okudu. Selleck de bunun planlı olmadığını ve bir anda aklına geldiğini söyledi.

İşte o şiirin dizeleri de zaten üzüntü içinde olan dizi kadrosunu bir kez daha gözyaşlarına boğdu.