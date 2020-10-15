Filmimiz yasaklı değil

Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan “İki Gözüm Ahmet” filmi geçen hafta Almanya, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 12 Avrupa ülkesinde 200 salonda gösterime girdi. Gösterimin ardından filmle ilgili durdurma kararı olduğu haberleri gündeme geldi.



Konuyla ilgili yönetmen Gani Rüzgar Şavata ile yapımcı Ömer Demiral basın toplantısı düzenledi. Bu haberleri yalanlayan Şavata ile Demiral konuyla ilgili açıklama yaptı.



Ömer Demiral, “Bazı yayın organlarında söylenildiği gibi filmimizin üzerinde hiçbir mahkeme tarafından bir durdurma kararı bulunmamaktadır. Başvurumuz üzerine İstinaf Mahkemesi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin almış olduğu kararı yerinde bulmayıp bozmuş ve film üzerindeki ihtiyati tedbir kararını kaldırmıştır. Yani söylenildiği gibi film, yasaklı değildir. Biz yasaların bize verdiği haklar çerçevesinde bir film çektik ve Avrupa’da izleyicisi ile buluşturduk. Ben şahsım adıma bu filme emek veren tüm Ahmet Kaya severlere teşekkür ediyorum. Filmimizde hiçbir telif ihlali bulunmamaktadır” diye konuştu.





AMACIMIZ PARA DEĞİL VEFA BORCU ÖDEMEK



Filmin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ise, para için bu filmi çekmediklerini belirtti:



“Biz bu yola Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya ile birlikte yola çıktık. Bir hafta çekim yaptık. Sonra Kaya ailesi arasında bir husumet yaşanmasın diye bu görüntüleri kullanmadık. Biz Gülten hanım ve çocuklarını bu filmde işlemedik. MGD gecesinde yaşanılanları beyazperdeye taşıdık. Bizim amacımız para değil, benim de hemşerim olan üstada vefa borcumuzu ödemek.”





