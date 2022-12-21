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Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde!

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#Fikret Orman#Tuğba Coşkun#Bangkok
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:38

Fikret Orman, 16 Aralık’ta yeni yaşını kutlayan sevgilisi Tuğba Coşkun’u Bangkok’a tatile götürdü.

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2018’den beri birlikte olan Fikret Orman ve Tuğba Coşkun, geçtiğimiz hafta Tayland tatiline çıktı.

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde
Ünlü iş adamının, sevgilisine doğum günü jesti yaptığını öğrendim. 16 Aralık’ta yeni yaşını kutlayan Tuğba Coşkun’u tatile götüren Orman, yine sevgilisinin ayaklarını yerden kesmeyi başarmış.
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde
Bangkok’ta, meşhur “Hangover” filminin çekildiği Sirocco Restaurant’ta romantik bir akşam yemeği yerken objektiflere takılan çift, tarihi yerlerin yanı sıra Buddha tapınaklarını da gezdi. Bangkok’ta Shangri-La Hotel’de konaklayan sevgililer, bir haftalık tatilden sonra İstanbul’a, işlerinin başına döndü.
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde

Futbol aşkı!

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Ömer-Arzu Sabancı çiftinin çocukları Hakan ve Kerim Sabancı’nın futbol aşkı mesafe tanımıyor!

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde

Dünya Kupası’nın final maçını izlemek için Katar’a giden kardeşler, meğer daha önceki maçları da kaçırmamış!
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde

Arzu Sabancı’nın paylaşımından öğrendik ki, Sabancı kardeşler 2014 Brezilya ve 2018 Rusya Dünya Kupalarını da yerinde izlemiş. Sabancı, çocuklarının futbol aşkına alkış tutarken, kendisi için şu espriyi yaptı: “Benim maça ekranda bakabilme sürem maksimum 2 dakika...”
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde

Tek kişilik oyuna başlıyor

Güzel oyuncu Hivda Zizan Alp, oyunculuğun er meydanına çıkıyor! Bugüne kadar çok sayıda TV yapımında rol alan oyuncu, bu kez tek kişilik bir oyunla hayranlarıyla buluşacak.

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde

Tiyatroda özgün hikâyeler yaratan İkinci Kat’ın yeni oyunu için provalara geçtiğimiz günlerde başlayan Alp, ilk gösterimini de ocak sonunda tiyatronun Kadıköy’deki yeni sahnesinde yapacak. Oyunca, merdiven temizliği yapan evli iki çocuklu bir kadına hayat verecek.

Transfer oldu

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Miss Turkey finalisti olarak hayatımıza giren, sonrasında habercilik kariyeri yapan Merve Sarı’yla karşılaştık. Jülide Ateş, Defne Samyeli gibi Türkiye güzellerinin izinden giden Sarı, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuduktan sonra spikerlik yapmaya başlamıştı.

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen başarılı spiker, şimdi yeni bir kanala transfer olmuş. Burada gece haberlerini sunmaya başlayan Merve Sarı’yı ben de tebrik ediyorum.
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Bangkok’ta doğum günü tatilinde


 

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#Fikret Orman#Tuğba Coşkun#Bangkok

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