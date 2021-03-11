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Haber Giriş: 11.03.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

Feyza Çıpa bu evliliğe çok sevindi

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Feyza Çıpa bu evliliğe çok sevindi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı “Benim Annem Bir Melek” dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar’ın annesi Sibel Ülker’le evlendi. Kutsi'nin 8 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan şaşırtan bir tepki geldi.

Şarkıcı Kutsi, 8 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa’dan ayrılmış, 4 aydır birlikte olduğu Sibel Ülker ile evlenmişti. Feyza Çıpa’nın sanılanın aksine bu evliliğe çok sevindiği ortaya çıktı. “Huzur Sokağı” dizisinde ikilinin aşkının en yakın tanığı oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Feyza ile aralarında geçen diyaloğu 2. Sayfa’ya şöyle anlattı:
-Kutsi’nin evleneceğini Feyza’dan duydum. Nikahtan kısa bir süre önce beni aradı.
-“Kutsi kiminle evleniyor, biliyor musun? Hadi tahmin et” dedi. Ben de isim sayıyorum, tabii bilemedim. Ama evlenmesine sevindim.
-Feyza da çok mutluydu, “Herkes mutlu olsun” dedi. Asla hiç üzülmedi. Keyfi yerinde.

Kutsi ve Sibel Ülker evlendi
Kutsi ve Sibel Ülker evlendi
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