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Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:35 | Son Güncelleme:

Feridun Düzağaç'ın son hali dikkat çekti: Dayak yedim

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Feridun Düzağaç'ın son hali dikkat çekti: Dayak yedim

Arnavutköy’de görüntülenen Feridun Düzağaç, göz altındaki morluklarla dikkat çekti. “Dayak yedim” diye espri yapan sanatçının göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi.

SERZENİŞTE BULUNMAYACAĞIM

Feridun Düzağaç, önceki gün Londra’da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç ile Arnavutköy’deki bir mekanda kahvaltı yaptı. Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahneleri özlediğini söyleyen şarkıcı, “Ama bu süreçte konser yapamıyoruz diye serzenişte bulunamayacağım. İnsanlar ölürken konserleri düşünemeyeceğim” dedi.

Feridun Düzağaçın son hali dikkat çekti: Dayak yedim

OPERASYON GEÇİRDİM

Objektiflere kızı Tuya Naz Düzağaç ile poz veren Feridun Düzağaç, göz altlarında oluşan morluklarla dikkat çekti. Şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine “Dayak yedim” diye espri yaptı. Bir operasyon geçirdiğini belirten, ancak konu hakkında detay vermeyen Düzağaç’ın göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi. 

Feridun Düzağaçın son hali dikkat çekti: Dayak yedim

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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