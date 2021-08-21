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Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:46 | Son Güncelleme:

Felicia Sağnak: Bu rol için çok şanslıyım

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Felicia Sağnak: Bu rol için çok şanslıyım

KANAL D’nin, yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği günlük dizisi “Kırık Hayatlar”, 23 Ağustos Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Dizide Felicia Sağnak, ‘Ela Erduran’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Sağnak, proje için heyecanlı olduğunu söyledi: “Annem hep hukuk okumamı istedi. Ben şartları zorlayınca da oyunculuk konusunda ciddi olduğumu anlayıp destek verdi. Bugün böyle önemli bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Nefes kesen bir hikaye Kırık Hayatlar
Nefes kesen bir hikaye 'Kırık Hayatlar'

Kırık Hayatlar’da geri sayım başladı

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı “Kırık Hayatlar”ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 23 Ağustos günü ekrana gelecek dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini ve aile sırlarının ortaya çıkmasını ekrana taşıyacak. Kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Murat Onuk gibi oyuncuların da yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

Felicia Sağnak: Bu rol için çok şanslıyım

Kırık Hayatlar oyuncuları kimler, konusu nedir
Kırık Hayatlar oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kırık Hayatlar, 23 Ağustos Pazartesi günü Kanal D’de başlıyor...Kanal D’nin başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı, yapımını Nöbetçi Yapım ve AF Yapım’ın, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği yeni günlük dizisi Kırık Hayatlar’ ın ilk tanıtımı yayınlandı.
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