Felicia Sağnak: Bu rol için çok şanslıyım

Dizide Felicia Sağnak, ‘Ela Erduran’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Sağnak, proje için heyecanlı olduğunu söyledi: “Annem hep hukuk okumamı istedi. Ben şartları zorlayınca da oyunculuk konusunda ciddi olduğumu anlayıp destek verdi. Bugün böyle önemli bir projede yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.”

Kırık Hayatlar’da geri sayım başladı

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı “Kırık Hayatlar”ın kamera arkası görüntüleri yayınlandı. 23 Ağustos günü ekrana gelecek dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini ve aile sırlarının ortaya çıkmasını ekrana taşıyacak. Kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Murat Onuk gibi oyuncuların da yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

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