Kırık Hayatlar oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kırık Hayatlar oyuncu kadrosu

Kırık Hayatlar dizisi oyuncuları ile gündeme geldi. Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Kırık Hayatlar'da iki gencin aşkları için neleri göze alabileceği anlatılacak. Dizinin oyuncu kadrosu arasında Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj gibi isimler yer alacak. Kırık Hayatlar ilk bölümü ile 23 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Kanal D’de ekranlara gelecek.

KIRIK HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak , Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün de oyuncu kadrosunda bulunduğu dizinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan otururken, dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.

KIRIK HAYAT KONUSU NEDİR?

23 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak.

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