Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?

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YAKIN ARKADAŞIZ

Adı aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen önceki gece birlikte eğlendi. Eğlencenin ardından Evirgen’in evine giden ikili, “Yakın arkadaşız” dedi.

Serenay Sarıkaya ile ilişkisi biten Umut Evirgen’in Farah Zeynep Abdullah’la aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili önceki gece Evirgen’in Emirgan’daki mekânında eğlendi. Ünlü oyuncu, gece sonunda Evirgen’in avukatı Nail Gönenli’nin aracına bindi. Evirgen de bir başka araçla onları takip etti.

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Nail Gönenli, Umut Evirgen’in evinin önünde gazetecileri fark edince aracı ileri doğru sürmeye devam etti. Bir süre bekledikten sonra birlikte eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen “Yakın arkadaşız” demekle yetindi. ( Sayit DURMAZ)

GAYET MUTLUYUZ

Tuba Ünsal yeni sevgilisi Serdar Turan ile önceki gün Lucca adlı mekânda eğlendi.

Gece sonunda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuba Ünsal, “Arkadaşlar her şey yolunda. Gayet mutluyuz. Kolay gelsin” dedikten sonra oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

TEKNE TATİLİ

Simge, müzisyen arkadaşı Onur Özdemir’le tekne tatiline çıktı. Şarkıcı, Göcek kıyılarına demirlenen tekneden denize girdi.

Simge, bu videoları sosyal medya hesabından Bob Dylan’ın şarkı sözüyle paylaştı: “Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.”

HAFTA SONU HARBİYE'DEYDİ



Teoman, 2 gece üst üste Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahne aldı.

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Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Teoman, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Teoman, ekim ayı boyunca Konya, Denizli, Antalya, Londra, İzmir, Adana, Gaziantep’te seyirciyle buluşaca