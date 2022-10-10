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Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Farah Zeynep Abdullah#Umut Evirgen#Tuba Ünsal
Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 10:27

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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YAKIN ARKADAŞIZ

Adı aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen önceki gece birlikte eğlendi. Eğlencenin ardından Evirgen’in evine giden ikili, “Yakın arkadaşız” dedi.

Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor

Serenay Sarıkaya ile ilişkisi biten Umut Evirgen’in Farah Zeynep Abdullah’la aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili önceki gece Evirgen’in Emirgan’daki mekânında eğlendi. Ünlü oyuncu, gece sonunda Evirgen’in avukatı Nail Gönenli’nin aracına bindi. Evirgen de bir başka araçla onları takip etti.

Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor

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Nail Gönenli, Umut Evirgen’in evinin önünde gazetecileri fark edince aracı ileri doğru sürmeye devam etti. Bir süre bekledikten sonra birlikte eve giren Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen “Yakın arkadaşız” demekle yetindi. ( Sayit DURMAZ)

GAYET MUTLUYUZ

Tuba Ünsal yeni sevgilisi Serdar Turan ile önceki gün Lucca adlı mekânda eğlendi.

Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor

Gece sonunda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuba Ünsal, “Arkadaşlar her şey yolunda. Gayet mutluyuz. Kolay gelsin” dedikten sonra oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

TEKNE TATİLİ

Simge, müzisyen arkadaşı Onur Özdemir’le tekne tatiline çıktı. Şarkıcı, Göcek kıyılarına demirlenen tekneden denize girdi.

Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor

Simge, bu videoları sosyal medya hesabından Bob Dylan’ın şarkı sözüyle paylaştı: “Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.”

HAFTA SONU HARBİYE'DEYDİ

Teoman, 2 gece üst üste Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahne aldı.

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Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen aşk mı yaşıyor

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Teoman, dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi. Teoman, ekim ayı boyunca Konya, Denizli, Antalya, Londra, İzmir, Adana, Gaziantep’te seyirciyle buluşaca

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#Farah Zeynep Abdullah#Umut Evirgen#Tuba Ünsal

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