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Haber Giriş: 14.06.2021 - 07:23 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu... Parmağı kırıldı tırnağı da çıktı!

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Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu... Parmağı kırıldı tırnağı da çıktı!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandı.

Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan oyuncu, hastane asansöründe çekilen fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

“Fotoğraf koyamadım... Eylül’le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçeparmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar.” Oyuncuya, hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz eşlik etti.

Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu... Parmağı kırıldı tırnağı da çıktı

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