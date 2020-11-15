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Farah Zeynep Abdullah: Âşık olamıyorum
Son dönemde adı farklı isimlerle anılan Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatından yana dertli.
Oyuncunun arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşaya-mamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye âşık olamadığını söylediği öğrenildi.
Abdullah, geçen gün de Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.
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