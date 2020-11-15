MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFarah Zeynep Abdullah: Âşık olamıyorum
GeriMagazin Farah Zeynep Abdullah: Âşık olamıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 15.11.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Farah Zeynep Abdullah: Âşık olamıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Farah Zeynep Abdullah: Âşık olamıyorum
Abone Olgoogle-news

Son dönemde adı farklı isimlerle anılan Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatından yana dertli.

Oyuncunun arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşaya-mamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye âşık olamadığını söylediği öğrenildi.

Abdullah, geçen gün de Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle