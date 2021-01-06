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Haber Giriş: 06.01.2021 - 07:42 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ünlü çift yeni yılı evlerinde kutladıklarını söyledi. Oğlu Karan’ın yılbaşı gecesi evin neşesi olduğunu belirten

Evcen, “Karan geçen sene çok küçüktü. Hiçbir şey anlamamıştı ama bu sene kuzeniyle oyunlar oynadı. Evin neşesiydi, çok eğlendik” dedi.

Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum

Artık ekranlara dönmek istediğini de belirten oyuncu, “Dönmeyi düşünüyorum ama net bir şey yok. Çalışan anne nasıl olacak, ben de bilmiyorum ama bakıp göreceğiz. Bir şekilde alışacağım o tempoya” diye konuştu.
Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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