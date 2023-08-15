×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı'nın keyifli anları

Güncelleme Tarihi:

#Ezgi Mola#Mustafa Aksakallı#Burcu Biricik
Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallının keyifli anları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 09:10

İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile plajda kahkahası bol bir gün geçirdi.

Haberin Devamı

BAŞ BAŞA DENİZ KEYFİ

6 aylık hamile olan Ezgi Mola, yaz aylarını Çeşme’deki evinde geçiriyor. Ünlü oyuncu önceki gün plajda görüntülendi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek zaman ayıramayan eşi Mustafa Aksakallı da bu kez yanındaydı.

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallının keyifli anları

BEBEĞE ÖPÜCÜK

Mustafa Aksakallı’yla beraber denize girip sohbet eden Ezgi Mola, eşinin anlattıkları karşısında kahkahalara boğuldu. Hamile oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Aksakallı, babalık heyecanını Mola’nın göbeğini öperek gösterdi.

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallının keyifli anları

Haberin Devamı

Bodrum tatili

Kanal D’nin yayınlandığı süre boyunca izlenme rekorları kıran dizisi “Camdaki Kız”ın Nalan’ı Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Çift önceki gün arkadaşlarıyla Yalıkavak’taki Momo Beach’te objektife yansıdı. Kırmızı mayosuyla dikkat çeken güzel oyuncu, eşi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallının keyifli anları

Çeşme kaçamağı

Zeynep Bastık, plaj konseri vermek için gittiği Çeşme’de arkadaşlarıyla birkaç gün tatil de yaptı. Şarkıcı, mavi mayokinisiyle denizde verdiği pozları Instagram’daki 2 milyonu aşkın takipçisiyle paylaştı.

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallının keyifli anları

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ezgi Mola#Mustafa Aksakallı#Burcu Biricik

BAKMADAN GEÇME!