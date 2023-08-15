Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı'nın keyifli anları

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BAŞ BAŞA DENİZ KEYFİ

6 aylık hamile olan Ezgi Mola, yaz aylarını Çeşme’deki evinde geçiriyor. Ünlü oyuncu önceki gün plajda görüntülendi.

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle tatile pek zaman ayıramayan eşi Mustafa Aksakallı da bu kez yanındaydı.

BEBEĞE ÖPÜCÜK

Mustafa Aksakallı’yla beraber denize girip sohbet eden Ezgi Mola, eşinin anlattıkları karşısında kahkahalara boğuldu. Hamile oyuncuyu kucağına alıp dakikalarca suyun üzerinde tutan Aksakallı, babalık heyecanını Mola’nın göbeğini öperek gösterdi.

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Bodrum tatili

Kanal D’nin yayınlandığı süre boyunca izlenme rekorları kıran dizisi “Camdaki Kız”ın Nalan’ı Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le çıktığı Bodrum tatilinde görüntülendi. Çift önceki gün arkadaşlarıyla Yalıkavak’taki Momo Beach’te objektife yansıdı. Kırmızı mayosuyla dikkat çeken güzel oyuncu, eşi ve arkadaşlarıyla keyifli bir gün geçirdi.

Çeşme kaçamağı

Zeynep Bastık, plaj konseri vermek için gittiği Çeşme’de arkadaşlarıyla birkaç gün tatil de yaptı. Şarkıcı, mavi mayokinisiyle denizde verdiği pozları Instagram’daki 2 milyonu aşkın takipçisiyle paylaştı.