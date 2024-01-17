O da hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın en güzeli olmuştu: Biz bunları yıllar önce konuştuk... Bana da 'yapamazsın' dediler

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OMUZLARDAN DÖKÜLEN İPEK GİBİ UZUN SAÇLAR

Yarışmaların tarihine şöyle bir baktığımızda katılanların ortak özelliğinin bu uzun saçları olduğunu görürüz zaten. Bir örneği ülkemizde de yıllar önce yaşandığı gibi bu kuralı yıkan bazı yarışmacılar da oldu elbette. Hatta kraliçelik tacı kısacık saçlarının üzerinde çok da güzel durdu.



İşte böyle bir güzellik kraliçesi de Fransa'dan çıktı. Eve Gilles, bütün uzun saçlı rakiplerini geride bırakarak ülkesinin en güzel kızı seçildi. Ama 20 yaşındaki Gillis'in bu unvanı alması da bazı tartışmalara yol açtı.

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Tüm bu tartışmaların odak noktası da onun kısacık saçlarıydı. Birçok kişi Eve'nin uzun saçlı rakiplerini geride bırakıp kraliçelik tacı giymesini epey acımasız şekilde eleştirdi.

Ama genç kız bütün bu eleştirilere ilk röportajında etkili bir yanıt verdi: "Kadınları küçücük kutuların içine hapsetmek doğru değil" diye konuştu Fransa'nın kısa saçlı güzeli.

Genç kız, Fransa Güzeli seçildikten sonra verdiği ilk röportajında kısa saçlarını savunurken ilginç bir ayrıntıya değindi: " Biliyorsunuz bazı insanlar, bazı hastalıklar nedeniyle saçlarını kaybedip kel kalıyorlar. Benim kısa saçla güzellik kraliçesi seçilmem onlar için de bir mesaj. Güzelliğin, farklı görüntüleri olduğunu gözler önüne seriyor. "

Artık 2024 yılında olduğumuzu hatırlatan Eve Gilles, "Hala kadınları küçük kutular içine koyuyorlar. Kadınlar birbirinin kopyası olmak zorunda bırakılıyor. Onlara şu şekilde ya da bu şekilde olmaları gerektiğini söylüyorlar" dedi. Bu sözleriyle de kalıplara konulan güzellik anlayışını eleştirdi.

BİR ZAMANLAR BELİNDEN AŞAĞIYA UZANAN SAÇLARI VARDI

Eve Gilles, aslında ilk gençlik yıllarında çok uzun saçlıymış. Hatta saçları o kadar uzunmuş ki belinden aşağılara kadar uzanıyormuş.

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Tabii her uzun saçta olduğu gibi sık sık da dökülüyormuş Gilles'in saçları. Annesi de ona bir gün şakayla karışık "Kestir saçlarını" demiş. O da annesine "Tamam" demiş ve bu konuda şaka yapmadığını da sözlerine eklemiş. Ertesi sabah yaptığı ilk iş kuaförden randevu alıp saçlarını kestirmek olmuş.

Tabii babası da annesi de onun gidip hemen uzun saçlarını kestireceğini düşünmedikleri için bu sonuçtan çok da memnun olmamışlar.

YARIŞMAYA KATILMAYA BÜYÜKBABASI İNKA ETTİ

Bu arada onu Fransa Güzeli yarışmasına katılmaya büyükbabası ikna etmiş. Aslında bu tür yarışmaların tutkunu olmasa da yine de bir gün TV'de yarışmayı izlerken torunu Eve'i de orada görmek istemiş. Oysa Eve'in hiç öyle bir hevesi yokmuş.



Ama 19 yaşına geldiğinde bu konuda kararını vermiş. Önce yaşadığı Nord Pas de Calais güzeli oldu Eve Gilles. Bu da ona Fransa Güzeli yarışmasına katılmanın yolunu açtı.



Bütün bunlar olurken annesi endişe duydu söylediğine göre. Bu konuda şunları söyledi genç kız: " Bütün olanlardan biraz korkuyordu. Bu, sizi gölgelerin içinden alıp ışığa çıkaran bir şey.. Güzel bir şeyler olurken aynı zamanda bazı olumsuzluklar da yaşanıyor."



Şimdi annesinin yaptığı şaka nedeniyle saçlarını kestiren Eve Gilles, Fransa Güzeli seçildi. Her ne kadar kısacık saçlarıyla bu unvanı aldığı için eleştirilse de yine de o halinden memnun. Ülkesini uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek genç kadın.

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Bu arada kısa saç ve güzellik yarışması demişken... Bizim ülkemizden de böyle bir Türkiye Güzeli çıktı yıllar önce. Hatta katıldığı Avrupa Güzeli yarışmasında da birinci seçildi.Hemen hatırlayalım kim olduğunu: Nazlı Deniz Kuruoğlu. Emekli bir balerin olan Kuruoğlu, 1982 yılında henüz 20 yaşındayken katıldığı Türkiye Güzeli yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Avrupa Güzeli olarak da tacını giydi.

Hatta Kuruoğlu, Gilles'in Fransa Güzeli seçildiği sırada başlayan tartışmalara da sosyal medya üzerinden katıldı.

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ONA DA 'KAZANAMAZSIN' DEMİŞLER

Hem Gilles'in hem de kendisinin taçlı bir fotoğrafını paylaşan Kuruoğlu "Bana da 'Kısa saçlısın, kazanamazsın' demişlerdi" yazarak bu tartışmanın Türkiye'de yıllar önce yapıldığını hatırlattı.



Bir anlamda Kuruoğlu da güzelliğin saç uzunluğuyla ilgisi olmadığını gözler önüne serdi.

Bu arada hemen hatırlatalım... Nazlı Deniz Kuruoğlu, güzellik kraliçesi seçilmesine ve önüne serilen bütün imkanlara rağmen gösteri dünyasında kalmayı tercih etmedi.

Uzun süredir Kuşadası'nda, doğanın kollarında sakin ve huzurlu bir hayat sürdürüyor. Sahibi olduğu pansiyonda konuklarını ağırlıyor.