Aşkı uğruna mesleğini bırakmıştı... Ünlü yıldızın eşinden tek isteği var: Eski sevgilinle görüşmeyeceksin!

Bugüne kadar da bu konuda tek bir yakınma sözü çıkmadı dudaklarından.

Ama ortada dolaşan söylentilere göre bütün bunların karşılığında hayat arkadaşından bir tek isteği var. Hatta ona yasakladığı bir konu: Eski sevgilisiyle asla görüşmemesi!

FİLM SETİNDE BAŞLADI GERÇEK HAYATA UZANDI

Gösteri dünyasında örneğine çok da rastlanmayan bu gerçek hayat öyküsünün kahramanları Eva Mendes ile Ryan Gosling.

Birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanışan Mendes ile Gosling, uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyorlar. Hatta son dönemde söylenenlere göre çift, gizlice evlendi.

Aşklarını iki güzel kız çocuğuyla taçlandıran çift, meraklı bakışların uzağında hayatlarını sürdürüyorlar.

Ama ünlü çift son günlerde ilginç bir söylentiyle gündemin ilk sıralarında yer aldı. Bu söylentinin temeli de Mendes'in kıskançlığı.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN KISKANDI

Konuşulanlara ve hatta ABD magazin basınına yansıyanlara göre Mendes, Ryan Gosling'i öyle çok kıskanıyor ki onun arkadaşça bile olsa eski sevgilisi Rachel MacAdams ile görüşmesini yasakladı.

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım.. Gosling ile MacAdams, ünlü Notebook filminde birlikte oynamış ve o süreçte bir romantik ilişki de yaşamışlardı.

Radar Online'in haberine göre Ryan Gosling'e kalsa ünlü oyuncu eski rol arkadaşı ve sevgilisi Rachel MacAdams ile arkadaşla görüşür. Ama Eva Mendes bu konuda eşine kelimenin tam anlamıyla yasak koydu.

Radar'a konuşan bir kaynak bu konuda şunları söyledi: "Ryan Gosling, aynı sektörde çalıştıkları için Rachel MacAdams ile sık sık karşılaşıyor. Fakat eşi Eva Mendes'i üzmekten korkuyor ve bunun için de eski aşkıyla ek ufak bir iletişime bile geçmiyor."

ÜNLÜ FİLMDE BİRLİKTE OYNADILAR

Ryan Gosling ile Rachel MacAdams, 2005 yılında birlikte oynadıkları The Notebook (Not Defteri) adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiler. Senaryo gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü.

Gosling ile MacAdams iki yıl birlikte olduktan sonra yollarını ayırdılar. Rachel, bu ayrılığın üzerinden beş yıl geçtikten sonra senaryo yazarı Jamie Linden ile aşk yaşamaya başladı. Bu ilişkiden de iki çocuk sahibi oldu.

ELİNDE TUTMAK İÇİN BAZI YASAKLAR GETİRİYOR

Ryan Gosling ise uzun süredir Eva Mendes ile birlikte. Bu birliktelikten de 9 yaşında Esmeralda ve 7 yaşında Amada adında iki tane kızı var.

Söylentilere göre de Mendes, uğruna mesleğini bir kenara koyduğu Ryan Gosling'i elinde tutmak için ona katı yasaklamalar getiriyor. Doğrusu, belli ki Gosling'in de Mendes'i kaybetmekle ilgili korkusu var. Bu yüzden de onun canını sıkmamak için elinden geleni yapıyor.

AŞKI UĞRUNA KARİYERİNİ BİR KENARA KOYDU

Eva Mendes aslında çok parlak bir şekilde adımladığı sinema kariyerine 2014 yılından bu yana ara verdi. Bunun nedeni de artık Ryan Gosling ve iki kızıyla birlikte kurduğu yuvaya öncelik vermek istemesi.

Eva Mendes, son olarak 2014 yılında Lost River filminde oynamıştı. Onunla bir aile kurduktan ve özellikle de anne olduktan sonra mesleğinden uzaklaştı.

Oysa kariyeri boyunca Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi birçok iddialı filmde unutulmaz karakterlere hayat vermişti.

2012 yılında The Place Beyond the Pines adlı filmim setinde tanışan Ryan Gosling ve Eva Mendes, o tarihten bu yana birlikteler. Çiftin, 8 yaşında Esmeralda Amada Gosling ve 6 yaşında Amada Lee Gosling adında iki tane kızı bulunuyor.

Mendes, oyunculuktan uzaklaştığı sırada bir hayranının sosyal medya üzerinden bu konuda sorduğu soruya "iki kızını büyütmeyi, oyunculuk kariyerinin önüne koyduğu" cevabını vermişti. Mendes bir başka röportajında da Ryan Gosling ile tanışıncaya kadar kendini bir anne olarak göremediğini belirtmişti.

"ONUN ÇOCUKLARINI DOĞURMAK İSTEDİM"

"Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti.

Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.

Ryan Gosling de geçen yıl verdiği bir röportajda Eva Mendes'ten başkasıyla çocuk yapmayı hlayal bile edemeyeceğini söylemişti.

'DAHA FAZLA 'MIŞ GİBİ' YAPMAK İSTEMEDİM'

Gosling GQ dergisine verdiği röportajda Ryan Gosling, röportajda Eva Mendes'ten etkilenmekle yetinmeyip hemen çocuk sahibi olmak istediğini şöyle anlattı: "Eva ile tanışmadan önce çocuk sahibi olmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Ama Eva'yı tanıdıktan sonra ondan başka bir kadınla çocuk yapmak istemediğimi fark ettim."

Birlikte rol aldıkları filmde senaryo gereği kimi zaman Eva Mendes ile bir aile gibi davranmaları gerektiğini anlattı Gosling.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla 'mış gibi' yapmak istemiyordum. Bunun, sahip olduğumda kendimi şanslı hissedeceğim bir hayat olduğunu fark ettim."

Belli ki Eva Mendes'in duyguları da Ryan Gosling gibiydi ve çift birlikte olmaya başladıktan iki yıl sonra büyük kızları Esmeralda dünyaya geldi. Ondan bir yıl sonra da küçük kızları Amada dünyaya gözlerini açtı.

O sırada Ryan Gosling'in kariyeri de La La Land ve The Nice Guys gibi filmlerle zirveye ulaştı. Bir başka deyişle kızları ona uğur getirdi.