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Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar

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#Kerry Katona#Atomic Kitten#Estetikli Ünlüler
Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 14:59

Bir dönemin ünlü pop guruplarından birinin üyesi olarak ünlenmişti. Şarkıcılıktan sonra televizyon yıldızlığına da soyundu. Uzun yıllardır ise kariyerinden çok özel hayatındaki çalkantılar ve yaptırdığı sayısız estetik operasyonla gündeme geliyor.

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Atomic Kitten gurubunun yıldızı, 43 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu Kerry Katona estetik operasyon yaptırmaktan bir türlü vazgeçemiyor.

BURUN AMELİYATI İÇİN KABURGASINDAN BİR PARÇA ALACAKLAR

Yakın zaman önce gözlerinden bir ameliyat geçiren ve operasyondan yeni çıkmış görüntüsü manşetlerden inmeyen ünlü isim burun estetiği yaptırırken kaburgasının bir parçasını kullanacağını açıkladı.

Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar
Atomic Kitten grubunda şarkı söylediği yıllarda bu görüntüsüyle ünlenen Kerry Katona yıllar içinde yaptırdığı estetiklerle başka bir görüntüye kavuştu

DOKTORUYLA POZ VERDİ.. ESTETİKTAN VAZGEÇMEYE NİYETİ YOK

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Öte yandan daha önce hem yüzünü hem de vücudunun diğer bölgelerini doktorlara teslim edip birçok ameliyat olan ünlü yıldız estetik yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini, zaman içinde canı istedikçe ya da ihtiyaç duydukça ameliyat olmaya devam edeceğini de söylüyor.

Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar
Yeniden bıçak altına yatmaya hazırlanan ve estetik yaptırmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Kerry katona doktoruyla poz verdi ve burun ameliyatı için kaburga kemiğinin kullanılacağını söyledi 

Bıçak altına yatmaya hazırlanan televizyon yıldızı doktoruyla verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı ve yeni burnunu yapmak için bir kaburgasını aldıracağını söyledi.

Kaburgasından alınan parçayla burun kıkırdağına yeniden şekil verilecek olan Katona aslında bu operasyonu sadece estetik amaçlarla değil biraz da mecburiyetten yaptırıyor.

Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar

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DÜŞTÜĞÜ UYUŞTURUCU BATAĞI YÜZÜNDEN MECBURİ HALE GELEN BİR OPERASYON...

Ününün zirvesindeyken uyuşturucu bağımlısı olan ve “Bir zamanlar uyuşturucu benim tek arkadaşımdı” itirafında bulunan Kerry Katona burnunda bu yüzden delikler olduğunu ve sıkıntı yaşadığını söyledi.

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Uyuşturucu kullanmaya 14 yaşında başlayan Kerry, geçmişte bipolar bozukluğu ve bağımlılık sorunları olduğunu itiraf etmiş, 2008 ve 2010’da iki kez rehabilitasyon merkezine yatmak zorunda kalmıştı.

Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar
5 çocuklu ünlü yıldız bir röportajında hayatta hiçbir zaman ünlü olmanın peşine düşmediğini hayalinin her zaman evlenmek ve anne olmak olduğunu itiraf etmişti

Ne yazık ki ünlü şarkıcıyı çocuk yaştayken bu korkunç batağa sürükleyen de kendi annesi olmuştu… Kerry Katona 15 yıldır bu kötü alışkanlığından kurtulduğunu söylüyor.

3 KEZ EVLENDİ AMA MUTLULUĞU BULAMADI

Kerry Katona’nın iflas edip bütün birikimini kaybetmesi ve zor duruma düşmesi de aynı döneme rastlıyor… Üç kez evlenen ünlü şarkıcı aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı.

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Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar

Brian McFadden’la iki yıl süren evliliğinden iki kızı, Marc Croft’la 3 yıllık evliliğinden tekrar iki kızı, yine üç yıl süren son evliliğinden de bir oğlu oldu…

Kerry Katona son 6 yıldır 35 yaşındaki fitness antrenörü Ryan Mahoney ile birlikte.

Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar
Birçok ünlü isim estetikleri belli olmasın diye uğraşıp bunu saklamaya çalışırken Kerry Katona tam tersini yapıp estetiklerini hiç saklamıyor... Hatta çoğu zaman sosyal medya hesabından doktor önerilerinde bulunuyor

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLARDI... NİŞANLISINA ÇOCUK YAPMAYACAĞINI BAŞTAN SÖYLEMİŞ

2018 yılında internetteki bir arkadaşlık uygulamasında eşleştikten sonra tanışan ikili koronavüs karantinası birlikte geçirdikten sonra iyice yakınlaşmıştı.

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2021’de nişanlanan çift yakın zamanda evlenmeyi hatta bunu da Las Vegas’a kaçıp yapmayı planlıyor.

Estetik yaptırmaya doyamadı… Burnunu yapmak için kaburgasından alınan kemiği kullanacaklar
Kerry Katona ve Ryan Mahoney'in ilişkisi 2018'den beri sürüyor

Kerry Katona yakın zaman önce daha önce evlenmemiş ve çocuğu olmayan nişanlısının kendisinden çocuk istemesi durumunda ona hayır diyeceğini ve isterse başka kapıya gidebileceğini söylemişti.

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#Kerry Katona#Atomic Kitten#Estetikli Ünlüler

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