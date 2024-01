Eski uşağından tuhaf sözler: Diana'nın hayaleti evime musallat oldu...Önce özür diledi, sonra 'Fransa' dedi

Haberin Devamı

Hatta eski uşağının ileri sürdüğüne göre artık Diana yoksa da hayaleti var! En azından onun evinde...

1987 ile yaşama veda ettiği 1997 yılları arasında Prenses Diana'nın özel hizmetlisi olarak çalışan 65 yaşındaki Paul Burrell, ilginç bir iddia ortaya attı.

EVİNE HAYALET AVCILARINI ÇAĞIRDI

Buna göre Diana'nın hayaleti, Burrell'ın Chishire'daki Tudor mimarisiyle inşa edilmiş konutuna musallat oldu.

Hatta Burrell, TV'de yayınlanan Celebrity Help! My House is Haunted adlı program kapsamında bir grup hayalet avcısına evinde bu konuda araştırma da yaptırdı.

Burrell, malikanede özellikle gece saatlerinde artan bazı açıklanamayan olaylar yaşadıklarını hatta bu yüzden uykusuz kaldıklarını ileri sürdü.

Haberin Devamı

Onun anlattığına göre gece evde şekli tam belli olmayan figürler beliriyor, bazen sigara dumanı görülüyor. Hatta kimi zaman kapı ve pencereler sebepsiz yere görülmeyen bir güç tarafından çarpılıyor.

'ÖZÜR DİLERİM' VE 'FRANSA'

Burrell'ın evine çağırdığı uzmanlar, özel ses kayıt aygıtı aracılığıyla onun içini pek de rahatlatmayan bir sonuca ulaştı.

Söz konusu ses kaydedicisi, insan kulağının duyamayacağı "Özür dilerim" ve "Fransa" kelimelerini kaydetti.

Paul Burrell'e göre bu "Fransa" ifadesi, Diana'nın Paris'te hayatını kaybettiği trafik kazasının gerçekleştiği Pont de L'Alma tünelini ifade ediyor olabilir.

Paul Burrell, bu sözcüğün altında derin anlamlar olduğuna inanıyor. Böyle düşünmesinin tek nedeni Diana'nın hayata Fransa'nın başkenti Paris'te veda etmesi değil.

Onun cansız bedenini almak için İngiltere'den Fransa'ya gidenler arasında Paul Burrell da bulunuyordu.

Haberin Devamı

Prenses Diana'nın da doğa üstü olaylara ilgi duyduğunu anlatan Burrell "Beni de bu dünyayla o tanıştırdı" ifadesini kullandı.

Burrell, Diana'nın kendisini "en iyi arkadaşım" diye tanımladığını ve ona "Bu dünyada gerçekten güvendiğim tek insansın" dediğini de hatırlattı.

Eski uşak Burrell'ın iddiasına göre Prenses Diana, ölümünün üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen hala kendisine ulaşıyor.

DÜZENLİ OLARAK RÜYASINA GİRİYOR

Bu konudaki sözleri şöyle Burrell'ın "Eğer bu dünyada birini sevmişseniz- ki ben onu sevdim- ve o kişi erken ölmüşse ondan küçük bir parça sizinle kalır. Kalan ömrünüz boyunca o parçayı taşırsınız."

Paul Burrell, Diana'yı geceleri düzenli olarak rüyasında gördüğünü de belirtti. Prenses'in genelde sabaha karşı 03:00 gibi rüyasına girdiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Diana ile birlikte çekilmiş bir tane fotoğrafları olduğunu söyleyen Burrell "Bende Diana'nın yüzlerce fotoğrafı var" dedi.

Burrell, eskiden yanında çalıştığı Prenses Diana hakkında bir de kitap yazmıştı.