Eski karÄ±sÄ± kendisine dÃ¶nsÃ¼n diye dil dÃ¶kÃ¼yordu: AyrÄ±lmaz oldular

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YENÄ° AÅžK Ä°DDÄ°ASI

Bir sÃ¼redir Pete Davidson ile birlikte olan Kim Kardashian'Ä±n yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Kanye West, her fÄ±rsatta onu geri istediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe bakÄ±lÄ±rsa 44 yaÅŸÄ±ndaki West de bu fikrini en azÄ±ndan ÅŸimdilik rafa kaldÄ±rdÄ±. Kardashian ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra sadece Irina Shayk ile Ã§ok kÄ±sa sÃ¼reli bir aÅŸk sÃ¶ylentisine adÄ± karÄ±ÅŸan West, son dÃ¶nemde genÃ§ oyuncu Julia Fox ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

YÄ°NE BÄ°RLÄ°KTE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER

Rol aldÄ±ÄŸÄ± 2019 yapÄ±mÄ± Uncut Gems adlÄ± yapÄ±mla adÄ±nÄ± duyuran 32 yaÅŸÄ±ndaki Julia Fox ile Kanye West, Ã¶nceki gece Broadway'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. West ile Fox son dÃ¶nemde kelimenin tam anlamÄ±yla ayrÄ±lmaz oldular.

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KIYAFETÄ° DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Son dÃ¶nemin yÃ¼kselen yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak nitelendirilen Julia Fox, gece gezmesi iÃ§in seÃ§tiÄŸi kÄ±yafetle dikkat Ã§ekti. Tepeden tÄ±rnaÄŸa siyahlar giyen Fox, en Ã§ok ilginÃ§ tasarÄ±mlÄ± pantolonuyla dikkat Ã§ekti. West ile Fox, Broadway'deki August Wilson Tiyatrosu'nda perde aÃ§an Jeremy O. Harris'in Slave Play adlÄ± oyunun izledi. West, o gÃ¼n Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ±yla New York'a gitmeden Ã¶nce Miami'de ÅŸarkÄ±cÄ± Audri Nix ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

YARI Ä°TALYAN YARI AMERÄ°KALI

Kanye West'in yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Julia Fox, Ä°talyan bir anne ile AmerikalÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak Ä°talya'da dÃ¼nyaya geldi. Anne ve babasÄ± o kÃ¼Ã§Ã¼kken ayrÄ±lan Fox, hayatÄ±nÄ±n ilk altÄ± yÄ±lÄ±nda Ä°talya'da Sirona kentinde bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ile birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Sonra da babasÄ±yla birlikte ABD'ye, New York'a yerleÅŸti.Â Julia Fox'un ABD'deki ilk yÄ±llarÄ± hiÃ§ de kolay geÃ§medi. Åžehirden ÅŸehre taÅŸÄ±ndÄ±lar, bir ara evsiz bile kaldÄ±lar. Julia Fox, o dÃ¶nemde bir maÄŸazadan kÄ±yafet Ã§alarken yakalandÄ± ve tutuklandÄ±.

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BÄ°R YAPIMLA ADINI DUYURDU

Fox, oyuncu olarak kariyerine baÅŸlamadan Ã¶nce para kazanmak iÃ§in Ã§eÅŸitli iÅŸler yaptÄ±. Oyuncu olarak ilk rolÃ¼nÃ¼ Adam Sandler'Ä±n 2019 yapÄ±lÄ± Uncut Gams adlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yaptÄ±. ArdÄ±ndan Upper Cut: Highlights of My Hollywood Life adlÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

KOCASINI YERDEN YERE VURDU

Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adÄ±nda 11 aylÄ±k bir oÄŸlu bulunuyor. Fakat sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re kocasÄ±yla arasÄ± hiÃ§ iyi deÄŸil. Julia Fox, bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Artemiev hakkÄ±nda "alkol ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan tÃ¼kenmiÅŸ bir baba" tanÄ±mÄ±nÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Fox, Peter Artemiev'i kendisine ve oÄŸluna sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶nmekle de suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

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Julia Fox, Artemiev'in kendisini, beÅŸ aylÄ±k oÄŸlu, bir köpek ve ödenecek faturalarla bÄ±rakarak çekip gittiÄŸini ileri sürmüÅŸtü. Sonra da kocasÄ±nÄ±n kendisini kasÄ±tlÄ± olarak hamile bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekleyip bunun için piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oÄŸluyla mutlu olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

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KIM'Ä° GERÄ° Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° HER FIRSATTA SÃ–YLÃœYORDU

Kanye West, magazin basÄ±nÄ±na en Ã§ok yansÄ±yan iliÅŸkisini Kim Kardashian ile yaÅŸadÄ±. Ama ondan Ã¶nce de hayatÄ±na birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ kadÄ±n girdi. Bir dÃ¶nem "Kimye" olarak anÄ±lan Kardashian ve West 2012 ile 2014 arasÄ±nda flÃ¶rt etti. Bu sÄ±rada bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± North dÃ¼nyaya geldi. Sonra da West, Kardashian'a son derece gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde evlilik teklif etti. Ã‡ift, yine uzun sÃ¼re konuÅŸulan bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Bu arada ikisi biyolojik ikisi taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldular. Fakat Kimye'nin evliliÄŸi Ã§ok da uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. Kanye West, son dÃ¶nemde Kim Kardashian'Ä± geri istediÄŸini her fÄ±rsatta tekrarlÄ±yordu.

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GEÃ‡EN YAZ IRINA SHAYK Ä°LE GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°

West, 2021'in yaz aylarÄ±nda Irina Shayk ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu da ikili arasÄ±nda yeni bir aÅŸk olarak yorumlandÄ±. Shayk da bir sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlÄ±sÄ± Bradley Cooper'dan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kanye West ile Irina Shayk, birlikte gittikleri Fransa tatilinde uzaktan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Fakat sonra onlarÄ± el ele gÃ¶ren olmadÄ±. Ä°kiliye yakÄ±n bir kaynak Page Six'e "Kanye ile Irina gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar" dese de bu sÃ¶ylentiler kÄ±sa bir sÃ¼re sonra tarihe karÄ±ÅŸtÄ±.

BÄ°R DARGIN BÄ°R BARIÅžIK

Kanye West'in gÃ¶nÃ¼l sayfalarÄ±nÄ± geriye doÄŸru Ã§evirirsek... 2002 yÄ±lÄ±nda moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Alexis Phifer ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ± West. Ä°ki yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p 2006'da yeniden bir araya geldiler. West bu kez sevgilisine evlenme teklif etti. Ama evlenmediler ve 2008'de yollarÄ±nÄ± tamamen ayÄ±rdÄ±lar. Bu ikinci ve kesin ayrÄ±lÄ±k, Kanye West'in annesi Donda'nÄ±n geÃ§irdiÄŸi estetik operasyonlar nedeniyle oluÅŸan komplikasyonlardan Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶neme denk geldi.

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KARDASHIAN'I YUVA YIKMAKLA SUÃ‡LADI

Brooke Crittendon ile Ã§ok kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸayan West, hemen ardÄ±ndan Kardashian'dan Ã¶nceki en Ã§ok konuÅŸulan iliÅŸkisine adÄ±m attÄ±. Amber Rose ile 2008 ile 2010 arasÄ±nda magazin basÄ±nÄ±nÄ±n Ã§ok ilgisini Ã§eken bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ã‡ift, basÄ±nÄ± o meÅŸgul etti ki attÄ±klarÄ± her adÄ±m olay oldu. Fakat sonunda yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±. Rose, bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n West'in Kim Kardashian'a olan ilgisinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rÃ¼p onu "yuva yÄ±kÄ±cÄ±" olarak suÃ§ladÄ±.

Kim Kardashian bir süredir Pete Davidson ile birlikte. Önce haklarÄ±nda çÄ±kan aÅŸk söylentilerine sessiz kalan Kardashian ve Davidson bu söylentileri fazla uzatmadan son noktayÄ± koydu. Ä°kili aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Palm Springs'te el ele görüntülenerek doÄŸrulamÄ±ÅŸ oldu. Kim Kardashian bir süredir Pete Davidson ile birlikte. Önce haklarÄ±nda çÄ±kan aÅŸk söylentilerine sessiz kalan Kardashian ve Davidson bu söylentileri fazla uzatmadan son noktayÄ± koydu. Ä°kili aÅŸk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± Palm Springs'te el ele görüntülenerek doÄŸrulamÄ±ÅŸ oldu. KIM ÇOKTAN YENÄ° SEVGÄ°LÄ° BULDU

KISACIK BÄ°R YAKINLAÅžMA

Kanye West'in, bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan 2010 yÄ±lÄ±nda model Selita Ebanks ile bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. West, Runaway ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde oynayan Ebanks ile Grammy de dahil birÃ§ok etkinliÄŸin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

Bu kÄ±sacÄ±k flÃ¶rtÃ¼n ardÄ±ndan Kim Kardashian ile iliÅŸkisi baÅŸladÄ±. AslÄ±nda ikili 2003 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. Fakat o dÃ¶nemde hayatlarÄ±nda baÅŸkalarÄ± vardÄ± ve arkadaÅŸ kalmaya karar verdiler. West, Amber Rose'dan; Kardashian da Reggie Bush'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bu arkadaÅŸlÄ±k baÅŸka bir Ã§ehreye bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Ã‡ift, 2012 yÄ±lÄ±nda kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karak iliÅŸkilerini doÄŸruladÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± North dÃ¼nyaya geldi. AynÄ± yÄ±l, West San Francisco'da bir stadyumda diz Ã§Ã¶kerek Kardashian'a evlenme teklif etti. Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 24 MayÄ±s 2014'te Ä°talya'nÄ±n Floransa kentinde yapÄ±ldÄ±. Ama ne North ne de daha sonra dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± bu evliliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmeye yetmedi. Åžubat 2021'de ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar.

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