Kim Kardashian eski eşi Kanye West'e 'kıyamadı': Arkadaş grubu gibi geziyorlar

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BİR YANDA YENİ SEVGİLİSİ DİĞER YANDA ESKİ EŞİ

ABD basınına yansıyan haberlere göre Kim Kardashian, bir süredir oyuncu Pete Davidson ile birlikte olmasına rağmen Kanye West'i de hayatından tamamen çıkarmadı. Hatta onun, olumsuz duyguların sarmalında kontrolü kaybetmemesi için yeni sevgilisi ve eski eşiyle birlikte grup arkadaşı gibi gezmeye bile gidiyor.

WEST'İN YIKILMASINI İSTEMİYOR

Kardashian'a yakın bir kaynak "Kim, Kanye'nin üzülmesini ve yıkılmasını istemiyor" diye konuştu. Bu kaynağın iddiasına göre Kardashian, bu yüzden sık sık yeni sevgilisi Davidson ve yollarını ayırdığı eşi Kanye West'in de dahil olacağı gezme programları yapıyor.

WEST, RUHSAL SORUNLARLA MÜCADELE EDİYOR

Kanye West, kendisinin de itiraf ettiği üzere bazı ruhsal sorunlarla mücadele ediyor. Onu en çok zorlayan ise bipolar kişilik bozukluğu. Bunun da kendisinde "paranoyak" eğilimler geliştirdiğini kendisi de söylemişti.

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ABLASI GİBİ GÖRÜNMEK İSTEMİYOR

Kim Kardashian'ın toplum içine karıştığı zamanlarda yanında Kanye West ya da aile ve arkadaş çevresinden birilerinin bulunması isteğinin altında yatan başka bir ayrıntı daha var iddialara göre: Kim, nişanlısı Travis Barker ile adım attığı her yerde el ele göz göze dudak dudağa görüntülenen ablası Kourtney benzeri bir görüntü vermek istemiyor. Yani kamuoyu karşısında sevgilisi Pete Davidson ile daha makul bir görüntü sergilemek için böyle bir yol belirledi kendisine.

DAHA MAKUL BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEMEYİ AMAÇLIYOR

41 yaşındaki Kardashian ile 28 yaşındaki sevgilisi Pete Davidson, geçtiğimiz hafta sonu New York'taki Staten Island'da bir restorana gittiler. Bu yemekte yanlarında Kourtney Kardashian'ın eski sevgilisi Scott Disick ile arkadaşı Chris Reda da vardı. Kardashian ve Davidson, iddialara göre sevgili olduktan sonraki ilk buluşmalarında da baş başa değildi. O gün yanlarında, aralarında Kourtney Kardashian ve Travis Barker'ın da bulunduğu kalabalık bir grup vardı.

ZAMAN ZAMAN BAŞBAŞA DA KALIYORLAR

Her ne kadar kamuoyu karşısına çıktıklarında yanlarında hep aile ya da arkadaş çevrelerinden birileri olsa da bu Kardashian ile Davidson'ın hiç yalnız kalmadığı anlamına da gelmiyor. Çift, sık sık gözlerden uzak mekanlarda baş başa kalıyor.

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WEST, ASLA VAZGEÇMİYOR

Kim Kardashian, Pete Davidson ile romantik ilişkisini ilerletirken Kanye West de onu geri istediğini dile getirmekten hiç vazgeçmiyor. Kısa bir süre önce katıldığı bir yardım etkinliğinde "Tanrı'nın, yeniden Kim Kardashian ile birlikte olmasını istediğini" söylemişti.

'KARIM BANA DÖNECEK'

Geçen ay bir yardım etkinliğine katılan 44 yaşındaki dört çocuk babası West, orada eline mikrofonu aldı ve hiç beklenmedik açıklamalar yaptı. İşte bu sırada da Pete Davidson ile yeni bir romantik ilişkiye başlayan Kim Kardashian'ın bir gün kendisine geri döneceğine ilişkin görüşünü dile getirdi.

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'BİR KOCA OLARAK HATALAR YAPTIM'

Konuşmasında, herkesin ilişkilerinde hatalar yapabileceğini söyleyen Kanye West "Biz hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım" diyerek itirafta bulundu. Kanye West, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir koca olarak toplum içinde, kabul edilemez şeyler yaptım. Ama bugün bunu değiştirmek için buradayım."

'AMA BEN EVİMDE OLMALIYIM'

Eliinden geldiğince çocuklarının yanında olması gerektiğini belirten Kanye West, bunu olabilecek en aklı başında ve en sakin şekilde ifade etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. West "Ama ben evimde olmalıyım" diyerek Kim Kardashian'ı hayatında geri istediğini vurguladı.

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İKİ YILLIK FLÖRTÜN ARDINDAN 2014'TE EVLENDİLER

2014 yılında evlenen Kim Kardashian ve Kanye West, ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi. Kardashian, Pete Davidson ile kendine yeni bir hayat kurmuşken Kanye West ise onu geri kazanmaya çalışıyor.

'KİŞİLİĞİ YÜZÜNDEN BOŞANDIM'

Kim Kardashian, geçen ay katıldığı bir TV programında Kanye West'ten neden boşandığını anlatmıştı. ABD’de Saturday Night Live programına konuk olan 40 yaşındaki Kardashian, "Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısı ile evlendim. Amerika’daki en zengin siyah erkek, bana dört inanılmaz çocuk veren bir dâhi” dedikten sonra 44 yaşındaki Kanye West ile kişiliği yüzünden boşandığını söylemişti.

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ALDATMA İTİRAFI

Bu arada West'in, Kardashian'ı defalarca aldattığı iddiaları da basına yansımıştı. Yeni albümünde yer alan bir şarkıda "iki çocuğun üzerine aldattım" şeklinde sözlere yer veren West; iddialara göre Kardashian'ı bir değil birkaç kadınla aldatmış. Kanye West, bu ayın başlarında da yeni albümünde yer alan Hurricane adlı şarkısında "itiraf" olarak nitelendirilen sözlere yer vermişti. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.

'İKİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE'

West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum / İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim /Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum /İki çocuğun ardından hala oynuyorum /Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

KENDİNİ BÖYLE İFADE EDİYOR

Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.