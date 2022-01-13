Eski eşi, damadı... Kim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında "gizli silah"

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GİZLİ SİLAH

Yani Prens Andrew, yıllar önce 17 yaşındaki bir genç kıza cinsel istismar uygulamaktan yargılanacak. Bu defa da olabilecek en az zararla kurtulması için bir avukat ordusu onun için çalışıyor. Fakat ABD basınında yer alan iddialara göre Andrew'nun bir de "gizli silahı" var bu konuda. Bu, bir dönem kendisi de ardı ardına skandallara karışan ve Andrew'ya kimsenin olamayacağı kadar yakın olan birisi. Kim mi bu kişi?

BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEDİ

Dünyanın en büyük ve korkunç seks ticareti ağını kuran Jeffrey Epstein ile yakın dostluğunun ortaya çıkmasıyla ailesini de "topun ağzına" getiren Andrew aleyhine, Amerikalı Virginia Giuffre "kendisini henüz 17 yaşındayken cinsel olarak istismar ettiği" iddiasıyla dava açtı. Kraliyet ailesinin zaten başını ağrıtan bu olayla ilgili bir yeni gelişme daha oldu ki bu da aileyi mutlu edecek türden değil.

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PRENS YARGILANACAK

Prens Andrew'nun avukatlarından oluşan ekip bu davanın düşürülmesi için ABD'deki Manhattan Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Fakat onların istemediği bir gelişme yaşandı ve mahkeme, Prens Andrew'nun yargılanması gerektiğine karar verdi.

ANLAŞMA İDDİASI

Andrew ve hukuk ekibinin davanın düşeceğine dair bir umudu vardı başlarda. Çünkü iddialara göre, davacı taraf Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein ile 2009 yılında bir anlaşma imzaladı. 500 bin dolar karşılığında imzalanan bu anlaşmaya göre, Virginia Giuffre, gelecekte açılabilecek bir davada, Epstein'a yönelik suçlamalarla bağlantısı olabilecek kişilere suçlamada bulunmayacağını ve onların aleyhine dava açmayacağını kabul etmişti.

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NEW YORK FEDERAL MAHKEMESİ'NİN KARARI PRENS'İN ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Prens Andrew'nun ekibi de buna dayanarak davanın düşürülmesi için New York Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Fakat mahkemenin savına göre Andrew bu anlaşma kapsamında yer almıyor. Bu yüzden de yargılanmaması için herhangi bir neden yok.

Gençlik yıllarında da porno yıldızı Koo Stark ile ilişkisi nedeniyle skandala neden olan Prens Andrew ise kendisine yönelik suçlamaları reddediyor. Fakat bir yandan da tedbir almayı sürdürüyor. Şu anda "perde arkasında" annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in desteğini hala bulsa da Andrew, unvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca basına yansıyan iddialara göre Kraliçe, her ne kadar oğlunu sadece geri plana çekip unvanlarını hala elinden almasa da Andrew'nun mahkeme masraflarını ödemeyeceğini açıkça belirtti. Bu yüzden Andrew da İsviçre'nin Verbier kayak merkezinde bulunan 17 milyon sterlinlik kışlık köşkünü satışa çıkardı.

HER KOŞULDA YANINDA

Manhattan Federal Mahkemesi'nin, Prens Andrew aleyhine açılan cinsel istismar davasını kabul etmesinden sonra gözler bir kez daha İngiliz kraliyet ailesine çevrildi. En çok merak edilen nokta da davanın nasıl sonuçlanacağı elbette. Bu sonuca göre Kraliçe'nin atacağı adımlar da şimdiden mercek altına alınmış durumda. Fakat ABD basınına göre Prens Andrew'nun, tüm bu olaylar içinde bir "gizli silahı" var. O da 1986 ile 1996 arasında evli kaldığı eşi Sarah Ferguson. Ya da hala koruduğu unvanıyla York Düşesi Sarah.

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HUKUK EKİBİNE DE YARDIMCI OLUYOR

Yıllar önce ayrılmış olmalarına rağmen Andrew ile arasını iyi tutan ve her koşulda onun arkasında duran Sarah Ferguson ya da basında daha çok kullanılan adıyla Fergie'nin, eski eşinin hukuk ekibinin çalışmalarına destek olduğu da ileri sürülüyor. Page Six'e konuşan kıdemli bir saray görevlisi "Buckingham Sarayı'ndan hiç kimse Prens Andrew davasına karışmadı, kimse çok fazla bir şey bilmiyor. Bu konu hakkında gerçekten bilgi sahibi olanlar Andrew, Sarah ve avukatları" dedi.

Yine Page Six'e konuşan bir başka kaynak da Andrew'nun, Los Angeles'taki önemli hukuk firmalarından Lavely & Singer ile geçen yaz yaptığı görüşmede yanında avukatlarının yanı sıra eski eşi Fergie'nin de bulunduğunu söyledi. Aynı kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sarah, kesinlikle Andrew'nun arkasında ve hukuk ekibinin bir parçası."

SKANDAL DEYİNCE...

Hakkında cinsel taciz davası açılan eski eşinin en büyük destekçilerinden biri olan Sarah Ferguson, İngiliz kraliyet ailesinde "skandal" denilince ilk akla gelen isim. Ailesinde kimin adı bu tür küçük ya da büyük skandallara karışsa ona desteğini esirgemiyor Kraliçe 2. Elizabeth'in eski gelini. Ferguson, geçen yaz da damadı Jack Brooksbank'in karıştığı küçük çaplı bir skandalda onun destekçisi olduğunu kendisi açıklamıştı. Küçük kızı Eugenie ile evli olan Brooksbank, geçen yaz iş gezisi için gittiği İtalya'da üç modelle birlikte yat turu yaparken görüntülenmişti. Eşi Eugenie'nin küçük oğulları August ile birlikte evde olduğu bir sırada ortaya çıkan bu görüntüler de dünya kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. İşte o olayda herkes Jack Brooksbank'in, karısı Eugeni'yi aldattığını ileri sürerken Sarah Ferguson onu savundu.

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'DAMADIM İŞİNİ YAPIYORDU'

Prenses Eugenie'nin annesi, Prens Andrew'nun eski eşi Ferguson, damadı hakkında konuşup onun karısını aldatmadığını belirtmişti. Ferguson, damadının dürüst bir adam olduğunu söyledi. Ferguson, BBC'nin The One Show adlı programına konuşarak damadı Jack Brooksbank'in "işini yaptığını" söyledi. Damadının dünyada en sevdiği insanlardan biri olduğunu belirten Sarah Ferguson "O dürüst bir adamdır. Ona James Bond diyorum" sözlerini sarf etti. Sarah Ferguson damadı Jack Brooksbank hakkında "O benim hakkında bir süper kahramandır. Harika bir baba ve eşsiz bir koca. Ayrıca ön plana çıkmayı hiç sevmiyor" dedi. Ferguson, damadı Brooksbank'in bir markanın temsilcisi olarak çalıştığını belirterek "O görüntüler çekildiğinde de işini yaptığını" savundu.

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GÜNÜMÜZÜN 'ELTİLERİNDEN' FARKLIYDI

Sarah Ferguson, kocasının skandalına arka çıkmasıyla aslında kimseyi şaşırtmadı. Çünkü onun geçmişi de ufak ya da büyük çaplı skandallarla dolu. Her ne kadar artık resmi olarak ailenin bir üyesi olmasa da Andrew ile evliliğinden iki kızı olan Sarah Ferguson, aileyle olan bağlarını tamamen koparmadı. Eski eşiyle sık sık görüşen Fergie, 1986 yılında Prens Andrew ile gösterişli bir törenle evlendi. Buckingham Sarayı'na gelin gittiğinde "büyük gelin" Diana ile birlikte kamuoyunun büyük ilgisini çekiyorlardı. Günümüzün "eltileri" Kate ile Meghan'dan farklı olarak daha dostane bir tablo çiziyorlardı. Fakat bu durum uzun sürmedi.

Sarah ile Andrew 1996 yılına kadar resmi olarak evli kaldılar ama 1990'ların başında bir çift olarak çoktan kriz yaşmaya başlamışlardı. Bir başka deyişle evlilikleri fiilen bitmişti. Aynı yıl Sarah Ferguson Amerikalı borsacı John Bryn ile çekilen yarı çıplak fotoğraflarıyla manşetlere çıktı. O görüntülerin manşetlere çıktığı gün, Fergie, kraliyet ailesiyle birlikte Balmoral Şatosu'ndaydı. Kraliçe, fotoğraflar yüzünden çok öfkelendi ve Sarah Ferguson aynı gün Londra'ya döndü. Zaten Andrew ile evlilikleri de 1996 yılında resmen sona erdi.

ARDI ARDINA SKANDAL

Fakat Fergie'nin skandalları bununla sınırlı kalmadı. 2008 yılında kızları Eugenie ve Beatrice'in madde yardımıyla Sarah Selects adını verdiği vakfı kurdu. Fakat elde ettiği yüksek miktarda parayı kendi çıkarı için kullandığı ortaya çıktı. O dönemde Sarah'nın İngiliz basınındaki adı artık "Bedavacı Sarah" idi.

GİZLİ KAMERAYA YAKALANDI

Fergie'nin adı bir dizi skandala daha karıştı. Alışveriş ettiği mağazalara ve yanında çalışan kişilere borçlarını ödemediği ortaya çıktı. Dünyayı sarsan ve telekulak skandalı nedeniyle kapısına kilit vurmak zorunda kalan News of The World Gazetesi'nin gizli kamerasına da yakalandı Fergie. O sırada 500 bin sterlin karşılığında eski eşi Prens Andrew ile bir iş görüşmesi ayarlamaya çalışıyordu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIYLA KONUŞULDU

Sarah Ferguson son dönemde küçük, mavi bir helikopterden söz eden Budgie adlı çocuk kitapları serisinin yazarı olarak da konuşuluyor. 62 yaşındaki Ferguson, pandemi kısıtlamaları sırasında da sosyal medyadan paylaştığı, çocuklara yönelik videolarıyla dikkat çekti.