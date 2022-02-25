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Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada!

#Arda Kural#Yıldız Asyalı#Eyvah Babam

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı için 'Onunla yan yana gelmekten korkuyorum' diyen Arda Kural, 24 yıl sonra eski sevgilisi ile buluştu. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

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Leonardo Di Caprio'ya olan benzerliği ile dikkat çeken ve 'Eyvah Babam' dizisiyle tanınan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıların başında büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilgili itirafta bulundu ve 'Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum!' dedi.

Arda Kural konuk olduğu programda ilişkilerini "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımdan ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum." sözleriyle anlattı.

Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada

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'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'

"Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim." diyen Arda Kural, dün akşam Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada

İkili 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını söyledi.

Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada

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#Arda Kural#Yıldız Asyalı#Eyvah Babam

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