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Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorumArda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum!#Arda Kural
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Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum!

#Arda Kural#Yıldız Asyalı#Emret Komutanım
Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum

Oyuncu Arda Kural zor günleri geride bıraktı. Ekranlara geri dönmeye hazırlanan oyuncudan yıllar sonra bir itiraf geldi. Bir dönem 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Yıldız Asyalı ile rol alan Kural 'Yıldız'a çok aşıktım' dedi.

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Geçirdiği zor günlerin ardından iyileşen ve yeniden oyunculuk yapmaya başlama kararı alan Arda Kural, daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. 2.Sayfa programına konuk olan Kural, 'Yıldız benim ilk ve çocukluk aşkım' dedi.

İşte Arda Kural'ın açıklamalarından satır başları...

"Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum."

Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum

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'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'

Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim."

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Arda Kural, "Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak" dedi.

Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum

"ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI"

Kariyerinin en parlak döneminde her şeyi geride bırakıp içine kapanan Kural, bu süreçte yaşadıklarını ve kırılma anlarını da anlattı.

"Şu an çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü."

"Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar."

Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum

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"SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI"

"Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi."

"Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca Psikoz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladım. TikTok'ta 1,5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım."

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Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum

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#Arda Kural#Yıldız Asyalı#Emret Komutanım

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