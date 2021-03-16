Erhan Önal’ın eski eşi Mine Baysan kimdir?
Erhan Önal’ın ölüm haberi ardından gözler eski eşi Mine Baysan’a çevrildi. İlk evliliğini Birgit Mölzl ile yapan Erhan Önal, Türkiye döndükten sonra boşanma kararı almış ve hayatını Mine Baysan ile birleştirmişti. 1999 yılında boşanan çiftin kızları oyuncu Bige Önal’dır. Peki, Erhan Önal’ın eski eşi Mine Baysan kimdir?
Mine Baysan, Kizimin kani (1987), Ask yolu (2006) ve Sicak saatleri (1998) ile tanınan bir oyuncu ve yazardır. 1961 doğumlu olan Mine Baysan, Dikenli Yol filminde Şükran, Kızımın Kanı filminde Aysun ve Asmalı Konak dizisinde Türkan karakterlerine hayat verdi
Bir dönem köşe yazıları yazan Mine Baysan, eski Galatasaraylı futbulcu Erhan Önal ile evliliğinden kızı oyuncu Bige Önal doğduktan iki sene sonra sonra eşi Erhan Önal'dan boşanmıştır.