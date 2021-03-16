Erhan Önal’ın eski eşi Mine Baysan kimdir?

Mine Baysan, Kizimin kani (1987), Ask yolu (2006) ve Sicak saatleri (1998) ile tanınan bir oyuncu ve yazardır. 1961 doğumlu olan Mine Baysan, Dikenli Yol filminde Şükran, Kızımın Kanı filminde Aysun ve Asmalı Konak dizisinde Türkan karakterlerine hayat verdi

Bir dönem köşe yazıları yazan Mine Baysan, eski Galatasaraylı futbulcu Erhan Önal ile evliliğinden kızı oyuncu Bige Önal doğduktan iki sene sonra sonra eşi Erhan Önal'dan boşanmıştır.

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