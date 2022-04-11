Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor... Teklif sonrası kutlama gecesi

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Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi ettiği ve ‘evet’ yanıtı aldığı haberleriyle gündeme gelen Merve Kaya ile trafikte objektife takıldı. Gece gezmesine çıkan çift, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Evlilik sorularına yanıt vermeyen Engincan Ural, trafiğin açılmasıyla hızlıca oradan ayrıldı.
Ural’a “evet” diyen Kaya, sevgilisinin kardeşi Melisa Ural’ın da olduğu arkadaş grubuyla eğlenmişti. Öte yandan Sibel Can’ın da oğlunun evlilik teklifi karşısında çok heyecanlandığı öğrenildi.