Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor... Teklif sonrası kutlama gecesi

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Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi ettiği ve ‘evet’ yanıtı aldığı haberleriyle gündeme gelen Merve Kaya ile trafikte objektife takıldı. Gece gezmesine çıkan çift, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Evlilik sorularına yanıt vermeyen Engincan Ural, trafiğin açılmasıyla hızlıca oradan ayrıldı.

Engincan Ural’ın uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya’ya yaptığı evlilik teklifi sosyal medyaya yansıyan kutlama kareleriyle ortaya çıkmıştı.

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Ural’a “evet” diyen Kaya, sevgilisinin kardeşi Melisa Ural’ın da olduğu arkadaş grubuyla eğlenmişti. Öte yandan Sibel Can’ın da oğlunun evlilik teklifi karşısında çok heyecanlandığı öğrenildi.