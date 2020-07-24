Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarına anlamlı çağrı

Ünlü oyuncu, doğum günü için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası başlattı. Düzyatan, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Bu sene doğum günüm için Türk Kanser Derneği’nde bir bağış kampanyası açtım. ⁣Bana gelecek hediyeler yerine, sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve desteğe ihtiyaç duyan hastalara umut olmalarını istiyorum. Kampanya, doğum günü tarihim olan 26 Temmuz'a kadar açık kalacak.⁣ Kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum.

Hepinize sevgilerimle..."