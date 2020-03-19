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Haber Giriş: 19.03.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

'Ender Saraç corona virüse yakalandı' iddialarına eşinden açıklama

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Corona virüs teşhisi konulduğu iddia edilen Dr. Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlandı.

Eşi Ender Saraç’ın corona virüs testinin henüz sonuçlanmadığını belirten Benan Saraç şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki, şuanda test sonucu pozitif çıkan hiçbir vakanın şehri bile açıklanmıyor. İnsanlar panik yaşamasınlar diye... Ve hasta mahremiyeti denilen bir şey var. Hukuki olarak bunun takipçisi olacağız. Bu konuda hastane çalışanlarının duyarlı olması gerekirdi. Hem işlerine olan saygıdan hem de hukuki olarak...Maalesef sadece bu konuda çok üzüldüm. Süreci her türlü detayı ile takip ediyoruz. Stres yapmayın. sonuç negatif de çıkabilir ama pozitife de hazırız. Yılların doktoru, tecrübe birikimi var. "

 

 

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