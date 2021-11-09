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En zengin varis Ivy Getty düğününde "kırık ayna" giydi

#Ivy Getty#Tobias Engel#Anya Taylor Joy
En zengin varis Ivy Getty düğününde kırık ayna giydi

Dünyanın en zengin ailelerinden birinin varisi geçen hafta sonu kelimenin tam anlamıyla dillere destan bir törenle evlendi. Birbirinden ünlü konukların katıldığı törenin en dikkat çeken yanı gelinin en mutlu günü için seçtiği gelinlik oldu. Ama ilk anda akla gelmeyecek şekilde.

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GELİNLİĞİ MANŞETLERE ÇIKTI
Zenginlik konusunda dünyada ilk 10'a giren Getty ailesinin genç kuşak mensuplarından Ivy Love Getty, bir süredir birlikte olduğu fotoğrafçı Tobias Engel ile ABD'nin San Francisco kentinde evlendi. 26 yaşındaki gelinin nedimeleri arasında ünlü oyuncu Anya Taylor Joy da yer aldı. Ivy Getty, düğün günü iki tane farklı kıyafet giydi. Biri gelinliği, diğeri ise nikah sonrası düzenlenen parti için tercih ettiği elbiseydi. Ivy Getty'nin gelinliği ise manşetlere çıktı. Bunun nedeni oldukça şaşırtıcıydı.

En zengin varis Ivy Getty düğününde kırık ayna giydi

KIRIK AYNALAR
Ivy Getty, Tobias Engel ile hayatını birleştirdiği tören için kırık aynalardan oluşan bir gelinlik tercih etti. Duvağı da ilginç gelinliğine uygun bir şekilde hazırlandı. Ivy Getty'nin gelinliği uzun bir süre önce sarf ettiği sözler yüzünden moda dünyasından dışlanan ünlü tasarımcı John Galliano'nun imzasını taşıyordu. Üzerinde onlarca kırık ayna parçası bu gelinlik Ivy Getty için özel olarak tasarlandı.

En zengin varis Ivy Getty düğününde kırık ayna giydi

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DUVAĞI DA BABASINA VE BÜYÜKANNESİNE SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE
Tasarımcısı John Galliano, Vogue dergisine verdiği demeçte, Ivy Getty'nin gelinliğinin büyük bir bölümünün gerçek kırık aynalardan oluştuğunu belirtti. Ama ardından da ekledi: " Ivy içinde yürümek zorunda olduğu için gerçek aynayı andıran ama çok daha hafif olan bir madde yarattık ve bazı bölümlerde onu kullandık." Ivy Getty'nin duvağı da geçen yıl ölen babası John Gilbert Getty ile yine artık hayatta olmayan büyükannesi Ann'e saygı duruşu niteliğindeydi. Gelinliğin duvağında, bir ceviz çiftliğinde büyüyen büyükanne Ann anısına ceviz motifleri ve bir müzisyen olan babası John Gilbert anısına da bir gitar figürü yer alıyordu.

En zengin varis Ivy Getty düğününde kırık ayna giydi

DÜĞÜNÜN YILDIZI GELİNLİK
Ivy Getty için, 2011 yılında alkol etkisindeyken sarf ettiği anti semitik sözler nedeniyle moda dünyasında dışlanan John Galliano'nun tasarladığı bu gelinlik büyük ilgi çekti.

En zengin varis Ivy Getty düğününde kırık ayna giydi

ANYA TAYLOR JOY DA NEDİME OLDU
Ivy Getty ile Tobias Engel'ın düğününde gelinin nedimelerinden biri de ünlü oyuncu Anya Taylor Joy'du. Queen's Gambit adlı diziyle hafızalarda yer edeh Taylor Joy, Instagram hesabında Ivy Getty ile birlikte çekilen bir pozunu "Bebeğim dün evlendi" notuyla duyurdu.

En zengin varis Ivy Getty düğününde kırık ayna giydi

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GEÇEN YIL BABASINI KAYBETTİ
Gelin Getty, geçen yıl hayatının en zor dönemlerinden birini yaşamıştı. ABD'li petrol kralı J. Paul Getty'nin oğlu olan John Gilbert Getty, Teksas'ta bir otel odasında ölü bulunmuştu. Ivy Getty de babasının ölümünü sosyal medya hesabından “Hayatımdaki en önemli ve gezegendeki en havalı adamı kaybettim” satırlarıyla duyurmuştu.

 

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#Ivy Getty#Tobias Engel#Anya Taylor Joy

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