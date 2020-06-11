Emre Kınay'ı çıldırtan soru...Muhabirin üzerine yürüdü
Emre Kınay, önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kurallara göre mekanın saat 24.00’te kapanması gerekiyordu, ancak ekip gece yarısını geçmesine rağmen sohbete devam etti. Bir televizyon muhabirinin söz konusu yasakla ilgili sorduğu soru, Kınay’ı çok sinirlendirdi.
SANA MI SORACAĞIM!
Muhabir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy belediye başkanlığına adaylığını koyan Emre Kınay’a “Saat 24.00’ü geçmesine rağmen halen mekandasınız. Belediye başkanı seçilmiş olsaydınız böyle bir duruma müsaade eder miydiniz?” diye sordu. Önce “Hesabı kapattım, tuvalete gittim geldim, şimdi de eve gidiyorum” diye açıklama yapan oyuncu, daha sonra sinirlerine hakim olamadı, “Hangi saatte eve gideceğimi sana mı soracağım?” diyerek muhabirin üzerine yürüdü.
MEKANA CEZA KESİLDİ
Diğer basın mensupları araya girerek Emre Kınay’ı sakinleştirmeye çalıştı. Her iki taraf da karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Saat yasağına uyulmadığı için mekana da ceza kesildi.
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