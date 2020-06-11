Emre Kınay'ı çıldırtan soru...Muhabirin üzerine yürüdü

SANA MI SORACAĞIM!

Muhabir, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy belediye başkanlığına adaylığını koyan Emre Kınay’a “Saat 24.00’ü geçmesine rağmen halen mekandasınız. Belediye başkanı seçilmiş olsaydınız böyle bir duruma müsaade eder miydiniz?” diye sordu. Önce “Hesabı kapattım, tuvalete gittim geldim, şimdi de eve gidiyorum” diye açıklama yapan oyuncu, daha sonra sinirlerine hakim olamadı, “Hangi saatte eve gideceğimi sana mı soracağım?” diyerek muhabirin üzerine yürüdü.

MEKANA CEZA KESİLDİ

Diğer basın mensupları araya girerek Emre Kınay’ı sakinleştirmeye çalıştı. Her iki taraf da karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Saat yasağına uyulmadığı için mekana da ceza kesildi.