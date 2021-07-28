MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEmre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor
GeriMagazin Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Emre Belözoğlu, Bodrum’da aldığı yeni yazlık evinin bahçesine küçük bir futbol sahası yaptırıyor. Yıldız sporcu mini sahada futbol değil, ayak tenisi oynayacak.

Fenerbahçe’de vekaleten üstlendiği teknik direktörlük görevini bıraktıktan sonra tatile giden Emre Belözoğlu, Yalıkavak’taki Seba Taş Evler’den yeni bir yazlık aldı.

Yaz tatilinin çoğunu burada eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla geçirecek olan futbol yıldızı, spordan da uzak durmak istemediği için bahçesine küçük bir saha yaptırıyor.

Ancak sahayı futbol oynamak için değil, ayak tenisi için istiyor!

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Ayak tenisi, futbola benziyor, adı “futnet” olarak geçiyor. Son yıllarda oldukça popüler olan ayak tenisi, futbolcuların severek oynadığı bir oyun. Hatta futbol yıldızları bir araya gelerek turnuva bile düzenliyor.

Emre Belözoğlu da yaz tatilinde hem formunu koruyacak hem de dostlarıyla keyifli vakit geçirecek.

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Moda partisi buluşturdu

Bebek, Covid-19 sonrası renkli bir partiye sahne oldu. Şenlik havasında geçen etkinliğin ev sahipliğini KeiKei markasının sahibi Kaan Kalyon üstlendi. Markanın yeni sezon tanıtımı “Festival” temasıyla yapılırken, davete birçok ünlü isim, influencer ve moda blogger’ı katıldı.

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Bebek’te özel bir evin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte önce DJ Cüneyt Öztürk kabine geçerken, ilerleyen saatlerde Alya Balyemez canlı performansıyla herkesi dansa kaldırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Kaan Kalyon, misafirlerine geldikleri için teşekkür etti.

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Bu yaz plaja indi

Nuri Öztaşkın’ın tasarımcı eşi Dicle İpek Öztaşkın, 3 yıl önce kendi markası Rivus’u kurmuştu. Kısa sürede zamansız tarzıyla beğeni toplayan marka, bu yaz ilk kez plaja indi.

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Sadelikten ve özgünlükten ilham alan Dicle İpek Öztaşkın, ilk “beach koleksiyonu” için de aynı DNA’nın izinden gitmiş.

49 parçalık koleksiyon, beyaz-siyah ve toprak tonlarının doğal uyumundan oluşuyor.

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

Yeni evinde yeni yaşını kutladı

Burcu Şendir, yaz başında Yalıkavak’ta yeni aldığı evine yerleşmişti. Evinin dekorasyonunu tamamlayan Şendir, önceki gün dostlarını ağırladı. Yeni evinde ilk partisini veren cemiyetin ünlü ismi, hem dostlarına evini gezdirdi hem de yeni yaşını kutladı. Bodrum’un ruhuna uygun, mavi ağırlıklı dekore ettirdiği evinde doğum günü pastası da dekorasyona uygundu! Burcu Şendir’e bir “mutlu yıllar” da benden, yeni evinde güle güle otursun...

Emre Belözoğlu yazlığının bahçesine saha yaptırıyor

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi