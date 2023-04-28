İşte Emina’nın yeni aşkı

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2018 ‘de, iki oğlunun babası Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahovic’in yeniden âşık olduğunu öğrendim.



Boşanmanın ardından bir süre Sadettin Saran’la birlikte olan Sırp şarkıcının adı daha sonra başka isimlerle anılsa da kimseyi yanında görmemiştik.





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Aldığım duyumlara göre Jahovic, 2 aydır 55 yaşındaki iş insanı Kurt Daniel Suntay ile birlikte.Tanınmış bir finans danışmanı olan Suntay, uzun süre İsviçre’de yaşadı. 2 yıl önce eşinden ayrılan Suntay, boşanmanın ardından İstanbul’a geri dönmüş.İki çocuk sahibi olan finansçı, magazin medyasında tanınmasa da cemiyet ve iş dünyasının aşina olduğu bir isim.Taze âşıkların bayram tatilinde Maldivler’e gittiğini de öğrendim. Zaten ikisinin de ortak tutkusu seyahat olduğundan sık sık tatile gitmişler. Emina Jahovic, Kurt Bey’in çocuklarıyla tanıştı mı öğrenemedim.Ama sevgilisi, şarkıcının oğulları Yaman ve Yavuz’la çoktan kaynaşmış bile!

Muhteşem dayanışma

Spotify, deprem bölgelerindeki üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla ‘Spotify Gençliğin Sesi Programı’nı duyurdu.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle yürütülen program, bölgede deprem felaketinden etkilenen 200 üniversite öğrencisinin 1 yıl boyunca desteklenmesine katkıda bulunmak üzere tamamen Spotify tarafından karşılanan bir burs paketinden oluşuyor.

TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, “Afet Burs Fonu’yla depremden etkilenen gençler için harekete geçerek onların eğitim hayatlarına destek olmayı amaçladık. Spotify bu fona katkıda bulunarak 200 gence burs desteği vermemize olanak sağladı. Spotify gibi gençlere ve eğitime inanan değerli paydaşlarımızla birlikte, gençler için değer yaratmak gurur verici” dedi.

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Eğitime yatırım yaptı

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Kadir Yücelbaş Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Yücelbaş, Şişli Sınav Koleji’nin ortaklarından biri olarak eğitim sektöründe de yer alacak. İmza töreninde konuşan iş insanı, “Ülkeme hizmet etmenin en iyi yolu, gelecek nesillerin eğitimlerine verilen destektir. Ben de gençlerimizin iyi eğitim görmesi için Şişli Sınav Koleji ailesine katıldım. Amacımız, başarısı yüksek olan öğrencilerimize çok daha iyi olanaklar sağlamak” dedi. Ben de başarılı iş adamını yürekten kutluyorum.

Bilet gelirleri Epos 7’ye

Çiçek Dilligil, Kubilay Penbeklioğlu, Melek Şahin, Dilara Mücaviroğlu ve Burak Uyanık’ı buluşturan “Roma’da Bir Cinayet”, 30 Nisan’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

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Oyunun gelirinin bir kısmı, tarihi değerleri ve kültürel mirası korumak, tanıtmak, bu değerlerin korunmasına yönelik toplumsal bilincin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Epos 7 Derneği’ne bağışlanacak. Arzu Sabancı’nın başkanı olduğu dernek, Emek Sahnesi’nin nostaljik atmosferinde yardımseverlerle bir araya gelecek.

Yeni projeler yolda

Sunuculuk ve oyunculuğun ardından güzellik sektörüne adım atan Gül Gölge; geçtiğimiz aylarda Beauty Attitude Academy’yi kurmuştu.

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Profesyonel akademik uzmanlarla 10 farklı branşta eğitim veren akademi, 16 yaş üzeri her kadını güzellik ve bakım alanlarında uzmanlaştırmayı amaçlamıştı. Cemiyet hayatından ünlü kadınların güzelleşmek adına ilk tercih ettiği adresler arasında olan Fulya’daki Amerikan Estetik ile güzel bir iş birliğine giden Gölge, kliniğin kurucusu Sultan Derbazlar ve kurumsal iletişim başkanı Aslı İlgün Gök ile bir araya gelerek; yeni dönemde ortaklaşa imza atacakları projelerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.