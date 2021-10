Elon Musk’ın kız kardeşi Tosca Musk: Zenginliğin içine doğmadık

Haberin Devamı

◊ Nereden bağlanıyorsunuz?



Passionflix ofisimden… Los Angeles, California’dayım.



◊ Siz, kardeşleriniz Elon ve Kimbal… Üçünüzün de ortak noktası yapılmayanı yapmanız, sıra dışı düşünme yeteneğiniz. Dünyada sizin için engel yok, sadece fırsat var gibi… Merak ettiğim, nasıl büyütüldünüz. Zihinsel düşünme yeteneğinizde ailenizin etkisi ne yönde oldu?



Çok teşekkür ederim… Harika bir soru. Bu bakış açısı için teşekkürler. Çok küçük yaşlardan itibaren bize, dünyanın küçük olduğu ve gidip her şeyi keşfetmemiz gerektiği söylendi. Annem (Maye Musk) çok güçlü bir kadın. Sağlık-fitness, kendine iyi bakma, güçlü olma konularını şiddetle savunan bir kadın. Bence onun bu özellikleri bizi nasıl büyüdüğümüz konusunda gerçekten etkiledi. Birçok yönden kendi halimize bırakıldık, annem bekar çalışan bir anneydi. Annemle babam, ben çok küçükken ayrılmıştı. İkisi de çok sıkı çalışan insanlardı. Çok genç yaşta bağımsız olmaya, kendimizi beslemeye ve kendimize fırsatlar yaratmaya bırakıldık.

Kendimden örnek verebilirim. Ne kadar çok çalışırsam, bazı şeyleri o kadar kolay yaptığımı fark ettim. Ne kadar çok çalışırsam o kadar şanslıyım yani... İnanılmaz derecede ve uzun saatler çalışıyorum. Diğer insanlar çalışmıyor demiyorum ama ben işime ne kadar çok bağlı kalırsam, bir şeylerin o kadar kolay hal aldığını görüyorum.Kesinlikle ailemle etkileşime giriyorum. Ailem iş kararlarını alırken bana danışmıyor ama ben onlara soruyorum (gülüyor).Aile bağları hayati öneme sahip. Annemi haftada bir görüyorum. Ailemin geri kalanıyla mümkün olduğunca sık bir araya geliyoruz. Hepimiz farklı yerlerde ve inanılmaz meşgulüz. O sırada hangi şehirde ve ülkede bulunduğumuza bağlı olarak ayda en az bir kez bir araya gelmeye çalışıyoruz.Benimle ilgili en büyük yanılgı? Muhtemelen, 160 milyon dolarım olduğu... Çoğu kişinin ailem hakkındaki en büyük yanılgısı ise; zenginliğin içine doğduğumuz ve bulunduğumuz yere gelmek için inanılmaz derecede çok çalışmadığımız. Bu doğru değil.

ELON KAZANDIĞINI GERİ VERİYOR

· Erkek kardeşiniz Elon Musk, dünyanın en zengin insanı…



Evet! Kardeşim, parasının çoğunu şirketlerine geri yatırıyor. Oturup, harika bir zenginlik dünyasında yaşamıyoruz. Sürekli deniyoruz, kazandığımız her şeyi geri veriyor, inşa ettiğimiz işlere geri koyuyoruz.

ROMANTİZM HAYRANIYIM

· Sinemada romantik türün fanlarından nasıl geri dönüşler geliyor?



Ben de bir romantizm hayranıyım; romantizm hayranları çok güçlü ve aktif bir topluluk. İletişim kuruyorlar… Ağızdan ağza hızlıca yayılıyor her şey. Kendim de bir hayran olarak yazarların vizyonunu alıp, hayranları mutlu edecek filmler yaptığımdan emin olmak istiyorum. Hayranları sürece dahil etmek, kitap uyarlamaları yaparken çok önemli. Bunu onlar için yapıyorum, o yüzden hep etkileşimdeyiz.

BENİM TUTKUM AŞK ROMANLARI

◊ Sadece romantik dizi ve filmleri yayınlayan dijital platform Passionflix fikri aklınıza nasıl geldi?



Lifetime, Hallmark kanalları ve başkaları için bir sürü film çekiyordum. Benim aşkım, sevdiğim tür her zaman aşk romanları olmuştur. Herhangi bir aşk romanını ana akım ve diğer kanallarda filmlere ve dizilere dönüştürmek çok çok zor hale geldi.

Diğer tüm kanallarla olan iyi ilişkime rağmen kimse aşk romanı seçmeyi tercih etmiyordu. Bu yüzden kendi dağıtım ağımızı yaratmaya karar verdik. Yani temelde Passionflix’i yaratma sebebimiz bu; romantik yapımları yapmama izin verecek başka hiçbir yer olmadığı için kendi yolumuzu yaratmamız gerekiyordu. İşte, bu yüzden biz de yaptık.



◊ Aşk ve romantizm dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor, öyle değil mi?



Kesinlikle daha iyi bir dünya yarattığını düşünüyorum. Bence kadınları daha güçlü kılıyor, iletişimi artırıyor. Duygusal gücü arttırdığını düşünüyorum. Bunlar özellikle kadınlara hitap eden hayati şeyler ve bizim de misyonumuzun bir parçası. Yaptığımız her projede buna odaklanıyoruz.



◊ Romantizm söz konusu olduğunda erkeklerin tepkileri kadınlardan farklı mı? Örneğin kadınlar için romantik olduklarını kabul etmek, erkeklere göre daha kolay mı?



Passionflix filmlerini izleyen erkekler bana yazıp filmler için teşekkür ediyorlar.

Erkek üyelerimiz romantik filmleri eşleri veya kız arkadaşlarıyla birlikte izliyorlar. Abonelerimizin iyi bir yüzdesi erkek. Ya kendileri ya da kız arkadaşları ve eşleri için abone olup, yapımlarımızı birlikte izliyorlar. İletişimi ve cinsellikten utancın kaldırılmasını teşvik ettiğimiz için, izleyen tüm erkeklerden çok olumlu tepkiler alıyoruz ki bu gerçekten harika. Ayrıca her şey bir yana, erkekler daha fazla romantik yapım izlemeli.



◊ Bu türde projeler geliştirmenin sizin için yarattığı zorluklardan bahseder misiniz?



Zorluklar devam eden, hiç bitmeyen bir meydan okuma. Bir aşk romanının ne kadar iyi olduğu önemli değil. ‘Bridgerton’ serisine bakın, inanılmaz derecede iyi iş çıkardı ama muhtemelen yine de ‘Hızlı ve Öfkeli’ tarzındaki yapımlar, ‘Bridgerton’dan daha çok yapılacak.

Konu film yapımına, medyaya ve eğlenceye geldiğinde, delicesine önyargılı bir topluluk var. Umarım ki giderek daha fazla kişi, kadınlara yönelik içerikler üretmeye odaklanır. Geleceğin bizim için parlak olduğunu düşünüyorum.

Topluluk olarak romantizm, moda gibi kadın içeriklerini öne çıkarmaya ne kadar çok odaklanırsak- ki bu içerikler de milyar dolarlık sektör- kadınların güçlenmesiyle kesinlikle daha güçlü bir topluma sahip olabiliriz.

ÇOCUKLARIM VE SAĞLIĞIM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

◊ Başarıyı nasıl tanımlarsınız? Çok çalışmaktan bahsettiniz ama birçok insan çok çalışıyor...



Bana göre başarının tanımı; hayatımın gidişatından çok, her sabah çok mutlu uyanmak. Çocuklarım ve sağlığım her şeyden önemli. Çok çalışmak konusunda katılıyorum. Özellikle şu sıralar pandemi döneminde herkes çok çalışıyor. Sanırım demek istediğim, amaç odaklı olduğum. Yaptığım şeyi neden ve niçin yaptığımın bilincinde olmaya çok odaklıyım.



◊ İkiz çocuklarınız var. Bunca iş yoğunluğuyla anneliği nasıl dengeliyorsunuz?



Öncelikle kız çocuklarının erkeklere göre çok daha iyi huylu olduğunu söyleyebilirim. İkizlerim benim hayatım. Her şeyi onlar için yapıyorum ve yaptıklarımın onlar için daha iyi bir dünya yaratacağını umuyorum. Onları gittiğim her yere yanımda götürüyorum. Gittiğim her yere benimle seyahat ediyorlar ve okullarına film setinden devam ediyorlar. Benim çocuklarımla istediğim kadar vakit geçirebilmemin tek yolu bu. Çocukların dünyadaki en harika şeyler olduğunu düşünüyorum. İkizlerimi ne kadar sevdiğimi ifade edemem. Bazen beni çıldırtsalar da her an onlarla birlikte olabilmek tek dileğim.