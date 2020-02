Elimde muz kabuğuyla restorana indim

◊ Kaç yıldır birliktesiniz, 20 yılı devirdiniz galiba...

- Safiye Soyman: Devrildi. 20 bitti, 21’inci seneye girdik.

◊ Nedir bu uzun beraberliğin sırrı?

- Safiye Soyman: Aslında Faik Bey çok zor bir adam. Dışarıda herkesi güldüren, eğlendiren adam var ya, evde konuşmaz. Çocukların oynadığı tıp oyunu gibi, bir iki üç tıp... Susuyor.

◊ Pozitif enerjisinden siz neden mahrum kalıyorsunuz?

- Safiye Soyman: Çok yoruyor kendini dışarıda. Durmadan eğlendirip güldürmek kolay iş değil. Eve gelince genelde maç seyreder, ben de diğer odada dizi...

◊ Hiç mi sohbet yok?

- Faik Öztürk: Nereye gideceğiz, ne yapacağız, hangi şarkıları okuyacağız falan. Onları konuşuruz.

- Safiye Soyman: Bu arada çok çalışkandır Faik. Oturur, yeni çıkan bütün şarkıları, türküleri ezberler. Kendini eğitti çok.



FAİK BENİM TATLI BELAM

◊ Uzun beraberliğin sırrı demiştim...

- Safiye Soyman: En önemlisi ben aileme çok düşkünümdür. Oğlum, kızım, torunlarım. Başımda da Faik; tatlı belam benim. Dile kolay 21 sene, bizim üstümüze kaç çift ayrıldı, evlenip boşandı. Ama ben ilişkimiz yürüsün diye ailemde gördüğüm sabrı gösteriyorum. Şimdiki nesilde sabır yok. Sabun köpüğü gibi ilişkiler, bir anda evleniyor sonra bir anda “Anlaşamadık” deyip ayrılıyorlar. Öyle olur mu ya, azıcık sabır.

◊ 14 Şubat’ı da kutlamışsınızdır siz. Aldınız mı Safiye Hanım’a şöyle güzel bir hediye?

- Faik Öztürk: Bak, hediye alan erkek hep tehlikeli erkektir Karısına sık sık hediye alan adam mutlaka bir halt yiyordur. Sevgilisi olan adam karısına durmadan hediye alır. Niye, suçunu bastırıyor çünkü. Benim öyle bir derdim yok ki niye hediye alayım?





FAİK’İN SEVGİSİ BAZEN RAHATSIZ EDİYOR

◊ Safiye Hanım, hayranlarınız üzerinize çok geldiği için Faik Bey’e tepki gösteriyorlardı.

- Safiye Soyman: Evet, ilk başlarda hayranlarımı karşısına aldı, ona çok kızdılar ama zamanla alıştılar. Onun kalbinin temiz olduğunu, sadece şaka yaptığını anladılar. Faik beni o kadar çok seviyor ki... Hatta sevgisi bazen beni rahatsız ediyor.

◊ Kıskanç mıdır?

- Safiye Soyman: Çok kıskançtır. Biraz maçodur da.

◊ Kıyafetlerinize karışacak kadar mı maçodur mesela?

- Safiye Soyman: Yerine göre değişiyor. Sahnede istediğim kadar açık giyineyim, asla bir şey demez. Ama normal hayatta yakam açıksa hemen tepki gösterir.

◊ Neden böyle bir ayrım var?

- Safiye Soyman: Sahnede benim kimliğim başka, orada Safiye Soyman’ım. Sahneden inip eve geldiğimdeyse Safiye oluyorum.

◊ Zayıflamışsınız...

- Safiye Soyman: Evet. Mide botoksu yaptırdım.

◊ Yüzünüzde gerçekten hiçbir şey yok mu?

- Safiye Soyman: Yok, estetik yaptırmadım ama bakım yaptırıyorum. Seda (Sayan) ile aynı güzellik merkezlerine gidiyoruz. “Sen ne yaptırdın?” diyorum, işte “Vitamin yaptırdım” falan. En son “Gıdımı gerdirdim iple” dedi. “İyi o zaman ben de yaptıracağım” dedim.

◊ Yaptıracak mısınız?

- Safiye Soyman: Evet, bir gıdı germe yaptırmak istiyorum.

◊ Sosyal medyada göründüğü kadar yakınsınız yani...

- Safiye Soyman: Dosttan öte kardeş gibiyiz, hiç ayrılmadık. İyi günde de kötü günde de hep birlikteydik. Başka bir şey bu.

◊ Bir araya geldiğinizde dedikodu yapar mısınız?

- Safiye Soyman: Seda Sayan hiç dedikodu yapmaz. Asla. Öyle bir huyu yoktur. Ben de yapmam.



BÜLENT ERSOY İSTEDİ ELİMDE MUZLA DOLANDIM

◊ Sanatçıdan dost olur dediniz, vereceğiniz tek örnek Seda Sayan mı? Yok mu başka isim?

- Safiye Soyman: Bülent Ersoy’la da çok samimiyimdir.

◊ Ne zamandan beri?

- Safiye Soyman: Hindistan’dan beri... Hani orada program çekmiştik ya, o zaman çok samimi, çok candan olduk. Bazen gecenin bir yarısı arardı, “Sofiii çabuk gel, bana bir muz iste”. Yahu ben lisan bilmem nasıl isteyeyim?

◊ Nasıl istiyordunuz?

- Safiye Soyman: Muzun kabuğunu alıp restorana iniyordum “Bundan istiyorum” diye! Beni bir gün kovmaktan beter ettiler. Orada et yasak, habire sebze-makarna. Bir gün de tutturdu “Tavuk iste” diye. “Ya olur, beni dövsünler” dedim.

◊ “Hayır” dediniz yani.

- Safiye Soyman: Diyemedim. Bir telaş elimden aldılar.



BİZ GÖNLÜMÜZE ATTIK İMZAYI

◊ Sahnede birlikte, evde birlikte. Olmuş 21 sene... Ama evlilik yok hâlâ...

- Safiye Soyman: Oğlum Harun hastalandığında sığınacak liman olarak görmüştüm Faik’i. O gün bugündür her üzüldüğümde beni güldüren, neşelendiren adamdır. Allah iyi ki beni onunla karşılaştırdı. Evlilik dersen, biz gönlümüze, kafamıza attık zaten imzayı. O da bekar adam, ben de öyleyim. Kimsenin karısının üstüne gitmedim.



AMASYALILARDA SOYLULUK VAR

◊ 14 Şubat’ta Amasya’da, Ferhat ile Şirin Festivali kapsamında konser verdiniz.

- Safiye Soyman: Hava çok soğuk olmasına rağmen muhteşem bir ilgiyle karşılandık. Yağmura ve sıfırın altında soğuğa rağmen seyircin seni izliyorsa, dinliyorsa, bırakıp gitmiyorsa, bu büyük bir sevgidir. Gördüğümüz ilgi bizi çok onurlandırdı.

◊ Konseri Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile eşi izledi. Çift gecenin sonunda sizi fahri hemşeri ilan etti...

- Safiye Soyman: Evet, çok güzel bir jestti.

- Faik Öztürk: Buranın tarihi Osmanlı’ya dayanıyormuş. İnsanların ruhuna da o kültür işlemiş. Yedi kuşak buralı olanda bir soyluluk ve efendilik var.





SAFİYE’Yİ LEYDİLER GİBİ YAŞATIYORUM

◊ Son dönemde sahne programlarınızda ekstra bir hareketlilik var gibi...

- Safiye Soyman: Evet, her gün bir yerdeyiz. Çünkü biz uçuk fiyatlara gitmiyoruz. Milletin kapasitesine göre gideceksin, onlar da yaşasın. Birinin düğünü oluyor, diyor ki “Param bu kadar”. Ne yapacaksın, kırmıyorsun.

- Faik Öztürk: Adam Ağrı’dan arıyor “Düğünüm var” diye. Ağrı’daki adam İstanbul’daki bütçeyi verebilir mi?

◊ Veremez mi?

- Faik Öztürk: Veremez tabii. İnsana oynayacaksın. Öbür türlü çıkıp altın mikrofonla şarkı söylesen ne olacak? Ben olmasam Safiye bunları yapamaz, onun aslında dini imanı para! (Gülüyor) Onu leydiler gibi yaşatan adam benim.