Elif Durdu kimdir? Ferhan Şensoy'un hayat arkadaşı Elif Durdu hakkında bilgiler

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Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Elif Durdu, Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun oyuncusu ve Ortaoyuncular Yayınları genel yayın yönetmenidir. 1977 doğumlu Elif Durdu,



Beyoğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme ve Akademi İstanbul Tiyatro bölümü mezun oldu. 1998’de Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular bünyesinde kurduğu Nöbetçi Tiyatro ile tiyatroya başladı. Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği Parasız Yaşamak Pahalı adlı oyunla Ortaoyuncular kadrosuna katılarak profesyonel oldu.



İlk romanı Düşkıyamet 2013 yılında, Naif Bir Flamingonun Günlüğü 2016 yılında, Der Flamingo-Bir Güney Cihangir Hikâyesi 2020 yılında, Adalet Hanım ve Böcekleri 2021 yılında okurla buluşmuştur. Yazdığı ve oynadığı “BOM! Hayret bugün hiç bomba patlamadı!” adlı oyun Ferhan Şensoy yönetmenliğinde Ortaoyuncular ekibiyle Ses Tiyatrosu’nda prömiyer yaparak seyirciyle buluştu.