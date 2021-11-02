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Elif Durdu kimdir? Ferhan Şensoy'un hayat arkadaşı Elif Durdu hakkında bilgiler

#Elif Durdu#Elif Durdu Kimdir#Elif Durdu Yaş
Elif Durdu kimdir Ferhan Şensoyun hayat arkadaşı Elif Durdu hakkında bilgiler

Ferhan Şensoy ağustos ayında hayatını kaybetmiş; usta sanatçının ölümü tiyatro dünyasını yasa boğmuştu. Elif Durdu, hayat arkadaşı Ferhan Şensoy ile ilgili yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Paylaşım ardından Elif Durdu'nun hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Elif Durdu kimdir?

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Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Elif Durdu, Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun oyuncusu ve Ortaoyuncular Yayınları genel yayın yönetmenidir. 1977 doğumlu Elif Durdu, 

Beyoğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme ve Akademi İstanbul Tiyatro bölümü mezun oldu. 1998’de Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular bünyesinde kurduğu Nöbetçi Tiyatro ile tiyatroya başladı. Ferhan Şensoy’un yazıp yönettiği Parasız Yaşamak Pahalı adlı oyunla Ortaoyuncular kadrosuna katılarak profesyonel oldu.

İlk romanı Düşkıyamet 2013 yılında, Naif Bir Flamingonun Günlüğü 2016 yılında, Der Flamingo-Bir Güney Cihangir Hikâyesi 2020 yılında, Adalet Hanım ve Böcekleri 2021 yılında okurla buluşmuştur. Yazdığı ve oynadığı “BOM! Hayret bugün hiç bomba patlamadı!” adlı oyun Ferhan Şensoy yönetmenliğinde Ortaoyuncular ekibiyle Ses Tiyatrosu’nda prömiyer yaparak seyirciyle buluştu.

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