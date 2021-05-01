Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu

"HAKARETE UĞRUYORUZ"

Ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu. İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

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