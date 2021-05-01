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Haber Giriş: 01.05.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu

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Eleştirilerden bunalan Tamer Karadağlı ile Iraz Yıldız savcılığa koştu

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın (54) genç piyanist Iraz Yıldız’la (24) ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştirilen ünlü çift, sosyal medyadan kendilerine yapılan yorumlarla ilgili savcılığa başvurdu.

"HAKARETE UĞRUYORUZ"
Ünlü çift, bu konuyla ilgili savcılığa başvurdu. İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

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