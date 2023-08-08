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Elçin Sangu ile Yunus Özdiken'in loca romantizmi

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#Elçin Sangu#İvana Sert#Umut Kurt
Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 08:18

Elçin Sangu ve Yunus Özdiken günü locada geçirdi.

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Marmaris’te tatil yapan Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken, önceki gün Bozburun’daki bir plajda objektife takıldı.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

Günü kendilerine ayrılan locada geçiren çift, romantik dakikalar yaşadı.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

Öğlen yemeğini de sevgilisiyle beraber locada yiyen Sangu, fit vücuduyla dikkat çekti. (Umut ÜNVER)

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

MARMARİS TATİLİ

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Umut Kurt’un da tatil tercihi Marmaris oldu. Geçen yıl evlendiği sanat yönetmeni eşi Melisa İnci’yle tatile çıkan ünlü oyuncu, önceki gün Bozburun’daydı.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

Renkli giyim tarzlarıyla dikkat çeken çift bir ara Elçin Sangu ve Yunus Özdiken’le bir araya geldi. (Umut ÜNVER)

ANNEDEN ÖPÜCÜK

Her yaz Çeşme’de tatil yapan Ivana Sert bu yıl da kuralı bozmadı.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

Ivana Sert önceki gün annesi Nada Smiljkovic ve oğlu Ateş Sert’le The Beach of Momo’daydı. Suyun içinde önce annesine sarılıp öpen, sonra oğlunun yanağına bir öpücük konduran Sert, deniz keyfinin ardından kumsala uzanıp güneş banyosu yaptı.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

DENİZDE SOHBET

Oyuncu Hande Erçel’in dijital içerik üreticiliği yapan ablası Gamze Erçel Yıldırım arkadaşlarıyla Çeşme’de tatil yapıyor.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

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Önceki gün Merve Çakmak, Merve Akçalı, Senem Bekar ve Esra Tek ile birlikte The Beach of Momo’ya giden Yıldırım, önce sosyal medya için fotoğraf çektirip paylaştı, ardından soluğu denizde aldı.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

Suyun içinde sohbet eden beş arkadaş, kahkahalarıyla plajı inletti. (Deniz BOY)

IBIZA TATİLİ

İbiza’da tatil yapan Eda Taşpınar, arkadaşıyla deniz öncesi verdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaştı.

Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

Sosyetik isim, püsküllü dev çantasıyla dikkat çekti.

AŞK YAŞIYORUM

Begüm Birgören, Gökova’daki tekne tatilinden karelerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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Elçin Sangu ile Yunus Özdikenin loca romantizmi

Oyuncu, siyah mayokinisi ile verdiği pozlarına “Gökova’nın en güzel noktasıyla aşk yaşıyorum. Konum sormayın söylemem” notunu yazdı. Birgören’e yakın arkadaşı Özge Özder, “Ben de seninle aşk yaşıyorum” yorumunu yazdı.

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#Elçin Sangu#İvana Sert#Umut Kurt

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