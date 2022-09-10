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Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi

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#Ekin Türkmen#Ebru Yaşar#Aleyna Tilki
Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 08:28

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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İLK FOTOĞRAF

Bir süredir aşk yaşayan Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır, ilk kez önceki gün Emirgan’daki bir kafede görüntülendi. Türkmen çıkışta “İlişkimiz yeni başladı. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum” dedi. (Deniz BOY)

ALTIN ELBİSE

Ebru Yaşar geliriyle hatıra ormanı yaptıracağı ‘açık hava konser serisi’nin beşinci konserini Bodrum’da verdi.

Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi

Ünlü sanatçı, Antik Tiyatro’daki konserinde Fırat Kaplan tasarımı kıyafetiyle sahneye çıktı. Yaşar’ın elbisesinde mitolojik desende 14 ayar altından 80 adet
yaprak kullanıldı.

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Derya Uluğ önceki akşam 91. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sahne aldı. 80 bin kişinin izlediği konserde 2.5 saat sahnede kalan Uluğ, memleketinde hemşerilerine keyifli bir gece yaşattı.

Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi


Küçükken ailesiyle İzmir Fuar Konserleri’ni izlemeye geldiğini ve bir gün bu sahnede konser verdiğini hayal ettiğini dile getiren Uluğ, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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ELİNİ BIRAKMADI

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ve Safiye Soyman ile İstinye Park’taydı.

Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi

Sayan, dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Şarkıcı, eşi Çağlar Ökten’in elini bir an olsun bırakmadı. Alışveriş sonrası sanatçı ve eşi bir restorana geçti.

KÖYE CAN DUYU VERDİ

Tuğba Özerk, Uganda’nın Iwangosa köyüne ilk su kuyusunu açtırdı.

Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi

Özerk, 1200 kişinin yaşadığı köye can suyu verdi. Şarkıcı, kazançlarıyla pek çok kuyu açtırmak istediğini söyledi. Köy sakinleri suyla mutluluk gözyaşları döküp Özerk’e teşekkür etti.

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SETLERE DÖNÜYORUZ

Turgut Tunçalp ve eşi İlayda Atmaca önceki akşam Cihangir’deydi.

Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır aşkı belgelendi

Tunçalp “Bu gezmeler son artık. İşler başlıyor. Setlerden çıkabilmemiz imkansız. Bu akşam eşimle baş başa yemek yedik” dedi. (Sayit DURMAZ)

 

 

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#Ekin Türkmen#Ebru Yaşar#Aleyna Tilki

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