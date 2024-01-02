Türkiye onu bir diziyle tanımıştı... Sonra yurt dışında TV yıldızına dönüştü: Memlekete dönüş vakti!

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Zaman içinde magazin basınının da gözdesi oldu. Özel hayatı, katıldığı yarışmalar gündemin ilk sıralarından düşmez oldu.

Ama bütün bunları Türkiye dışında İngiltere'de yaptı. Şimdi ise bir hayali var: Türkiye'ye dönüp oyunculuğa kaldığı yerden devam etmek.

Kısa öyküsünü anlattığımız bu genç oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu.

29 yaşındaki oyuncu, ekran serüvenine 2019 yılında başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizide kamera karşısına geçmişti.

O dizide Işıl karakterine hayat veren Cülcüloğlu, sonradan doğduğu yer olan İngiltere'ye dönme kararı aldı.

Orada da Love Island (Aşk Adası) başta olmak üzere birçok yarışma programında ve reality şov'da görev aldı. Özel hayatı da dahil attığı yer adımda magazin basının manşetlerine çıktı.

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Görev aldığı yarışma programlarının bitiminin ardından Ekin Su Cülcüloğlu yeniden Türkiye'ye dönmeye ve bir kez daha oyunculukta şansını denemeye karar verdi.

Bu konuda İngiliz The Sun gazetesine bir demeç veren Ekin Su Cülcüloğlu "Hem İngilizce hem Türkçe konuşuyorum. Neden her iki ülkede de kariyer fırsatlarını değerlendirmeyeyim?" diye konuştu.

Genç oyuncu "Şu anda İngiltere'deki projelerim biti. Ama eğer Türkiye'de yeni bir proje olursa "hayır" demem" diye sürdürdü sözlerini.

Zor bir sektörde ayakta kalmaya çalıştığını belirten genç oyuncu "Bazen insanlar size 'Bunu yapamazsın, şunu yapamazsın' diyor. Ama kendiniz olmaya ve elinizden geleni yapmaya devam etmelisiniz. İnsanlar size 'yapamazsın' dese bile" diyerek sürdürdü sözlerini.

Ekin Su Cülcüloğlu, bu kararlarının ipucunu da kısa bir süre önce yaptığı sosyal medya paylaşımında vermişti.

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"Gelecek birkaç hafta içinde yurt dışına gidiyorum. Heyecan verici bir proje var. Henüz bunların ne olduğunu söylememe. Ancak bu yaz yurt dışında olacağım" diye gelecek planlarından söz etmişti.

1994 İngiltere doğumlu olan Ekin Su Cülcüloğlu, kariyerine güzellik kraliçesi olarak başladı. 2001 yılında İrlanda'ya Miss Asia Pacific Yarışması'nda temsil etti.

Sonrasında üniversite eğitimine başladı ve University of Lancashire’dan mezun oldu. Sonrasında da gösteri dünyasındaki kariyerine başladı.

Genç oyuncu bir dönem Davide Sanclimenti ile ilişkisiyle de çok konuşulmuştu.