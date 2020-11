Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? İşte Ekin Mert Daymaz’ın oynadığı diziler

Ekin Mert Daymaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Tanınan dizilerde rol alan ve Çilek Kokusu dizisi ile asıl çıkışını yapan Daymaz 1990 doğumlu. İşte Ekin Mert Daymaz hakkında bilgiler

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz, 1990 yılında Hollanda’da dünyaya geldi. 1990 Hollanda doğumlu oyuncu ve manken olan Daymaz, Best Model Of The World yarışmasında 3. olduktan sonra Not Defteri dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı ancak asıl çıkışını Çilek Kokusu dizisiyle yaptı. 2015 yapımı dizide Demet Özdemir ve Yusuf Çim ile başrolü üstlendi.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2018 – Ağlama Anne (Mert) (TV Dizisi)

2018 – Aşktroloji (Cem) (Sinema Filmi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Şahin) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Savaş Göçer) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Volkan) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Egemen) (TV Dizisi)