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Haber Giriş: 27.05.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım

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Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım
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YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk olan Ekin Koç, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

◊ Gözlerim bozuk olduğu için çizdirdim. Sigorta ‘estetik’ dediğine göre, estetik yaptırdım diyebilirim. Benlerimi de aldırdım, çünkü tehlikeli olabiliyormuş. Her yerim yapılı yani!

Mehmet Ali Erbil’i oynamak isterdim. Zevkle oynardım onu.

◊ “Asla yapmam” dediğim bir şeydi ama sarhoş olup eski sevgilime mesaj attım.

◊ “Succession”da oynadım. Bu kadar önemli bir iş olduğunu bilmiyordum. Diziyi izledim, çok sevmedim.

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