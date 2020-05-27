Ekin Koç: Her yerimi yaptırdım

◊ Gözlerim bozuk olduğu için çizdirdim. Sigorta ‘estetik’ dediğine göre, estetik yaptırdım diyebilirim. Benlerimi de aldırdım, çünkü tehlikeli olabiliyormuş. Her yerim yapılı yani!



◊ Mehmet Ali Erbil’i oynamak isterdim. Zevkle oynardım onu.



◊ “Asla yapmam” dediğim bir şeydi ama sarhoş olup eski sevgilime mesaj attım.



◊ “Succession”da oynadım. Bu kadar önemli bir iş olduğunu bilmiyordum. Diziyi izledim, çok sevmedim.