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Haber Giriş: 28.05.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Efe Önbilgin'in eski eşi Deniz Akkaya'ya açtığı davada karar çıktı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Efe Önbilgin'in eski eşi Deniz Akkaya'ya açtığı davada karar çıktı

Efe Önbilgin, 3 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla velayetin yeniden düzenlenmesi için Deniz Akkaya’ya dava açtı.

Önbilgin’in avukatının sunduğu dilekçede, “Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medya hesabından yayımladı. Öncelikle Deniz Akkaya’nın çocuğun menfaati için görsellerini sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını ve ticari amaçlı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Davanın karar duruşmasında ünlü modelin avukatı “Bu fotoğrafların Deniz Akkaya’ya hiçbir ticari para aktarımı yoktur. Fotoğrafları ileride anı olması için çekti” dedi. Mahkeme, Efe Önbilgin’in açtığı davayı reddetti.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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