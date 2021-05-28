Efe Önbilgin'in eski eşi Deniz Akkaya'ya açtığı davada karar çıktı

Önbilgin’in avukatının sunduğu dilekçede, “Küçük kızın bikinili fotoğraflarını istismara açık bir şekilde sosyal medya hesabından yayımladı. Öncelikle Deniz Akkaya’nın çocuğun menfaati için görsellerini sosyal medyada kullanmasının durdurulmasını ve ticari amaçlı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyoruz” dedi.

Davanın karar duruşmasında ünlü modelin avukatı “Bu fotoğrafların Deniz Akkaya’ya hiçbir ticari para aktarımı yoktur. Fotoğrafları ileride anı olması için çekti” dedi. Mahkeme, Efe Önbilgin’in açtığı davayı reddetti.

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